Lordi: geben Ersatztermine für abgebrochene KilltecTour 2020 bekannt

Auch die finnischen Monster-Rocker Lordi waren von den Corona-bedingten Tourabbrüchen betroffen und mussten alle Aktivitäten einstellen. Jetzt melden sie sich aus der Quarantäne und geben Ersatztermine bekannt.

02.07.2020 Do CZ-Prague – Roxy

03.07.2020 Fr F-Colombier-Saugnieu – Plane R Festival

04.07.2020 Sa D-Mülheim/Ruhr – Castle Rock Festival

05.07.2020 So D-Regenburg – Eventhalle Airport

07.07.2020 Di NED-Amstelveen – P 60

08.07.2020 Mi D-Nürnberg – Hirsch

09.07.2020 Do CZ-Vizovice – Masters Of Rock

11.07.2020 Sa D-Memmingen – Kaminwerk

12.07.2020 So CH-Pratteln – Konzertfabrik Z7

14.07.2020 Di D-Aschaffenburg – ColoSaal

15.07.2020 Mi D-Köln – Essigfabrik

16.07.2020 Do D-Stuttgart –LKA