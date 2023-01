Lordi: kündigen neues Album „Screem Writers Guild“ an

Auf, auf, nehmt Platz, denn der Vorspann des neuen Blockbusters – Verzeihung! – des neuen Albums der allseits beliebten Hardrock-Moster Lordi beginnt und stimmt die Welt auf das nächste Kapitel ihrer gruseligen Geschichte ein! Auf den Namen Screem Writers Guild getauft, wird das mittlerweile 18. Studiowerk der Band am 31.03.2023 in Zusammenarbeit mit ihren neuen Labelpartnern von Atomic Fire Records in den Handel kommen. Sein Titel (einmal mehr eine Lordi-typische Wortneuschöpfung) spielt dabei auf die Screen Writers Guild, eine Vereinigung von Drehbuchautor/innen im Hollywood der 20er bis 50er Jahre an, wenngleich keinerlei Zweifel daran bestehen, dass Lordis musikalische Umsetzung deutlich härter und wilder ausgefallen ist. „Die Platte selbst ist kein Konzeptalbum im eigentlichen Sinne, aber sie spielt natürlich mit der Filmthematik“, so Mr. Lordi.



Große Neuigkeiten, die ihre monstermäßigen Schatten vorauswerfen: So hat die Truppe mit Lucyfer Prime Evil heute direkt den erster „Trailer“ zu ihrem kommenden Werk enthüllt. Ein untermalendes Lyricvideo, für dessen Konzept und Bearbeitung Mr. Lordi selbst verantwortlich zeichnet und dessen Bebilderung auf Skizzen von Kaarle basiert, kann ab sofort auf YouTube angeschaut werden.



Seht den Clip hier:

Mr. Lordi führt aus: „Hiermit bieten wir allen Fans eine gute Möglichkeit, ein Auge…ähm…Ohr auf unseren neuen Gitarristen Kone zu werfen, der ein recht langes Solo, bei dem er von dezenten Keyboardklängen Hellas begleitet wird, zu diesem Song beigesteuert hat. Des Weiteren ist in diesem Zug erstmalig in LORDIs Karriere die gesamte Band in Form von Hintergrundgesang auf einem Album vertreten. …und was die Handlung des Tracks angeht, kann ich so viel verraten: ‚Lucyfer Prime Evil‘ repräsentiert den textlichen Inhalt und die Themen, die die Hörerschaft auf der Scheibe erwarten, recht gut, stellt er doch eine Art Horrorgeschichte dar, schaurig-schön als Titelsong eines Horrorstreifens verpackt. Auch wenn dieser ‚Lucifer‘ kein Name eines entsprechenden Films ist, so würde er einem solchen aber sicherlich äußerst gut zu Gesicht stehen.“



Screem Writers Guild wurde von Mr. Lordi aufgenommen, während Mana und Janne Halmkrona als Produktionsleiter fungierten. Ilkka Herkman (IluSound Oy) war für den Mix des Albums verantwortlich, bevor es von Pauli Saastamoinen in den Finnvox Studios gemastert wurde. Das dazugehörige Artwork stammt ebenfalls von Mr. Lordi höchstpersönlich, der sich seit den frühen Neunzigern, über all die Jahre, einen ausgezeichneten Ruf als Regisseur der Vision des Quintetts erarbeitet hat.

Screem Writers Guild – Tracklist:



01. Dead Again Jayne

02. SCG XVIII: Nosferuiz Horror Show

03. Unliving Picture Show

04. Inhumanoid

05. Thing In The Cage

06. Vampyro Fang Club

07. The Bride

08. Lucyfer Prime Evil

09. Scarecrow

10. Lycantropical Island

11. In The Castle Of Dracoolove

12. The SCG Awards

13. Heavengeance

14. End Credits

Lordi Live:



31.03.2023 MT San Gwann – Rock ‚N Malta @ Aria Complex *Neu*



The Tour To End All Tours

mit Sabaton, Babymetal

14.04.2023 GB Leeds – First Direct Arena

15.04.2023 GB London – OVO Arena Wembley

16.04.2023 GB Cardiff – Motorpoint Arena

18.04.2023 GB Glasgow – OVO Hydro

21.04.2023 FR Paris – Zénith (La Villette)

22.04.2023 DE Frankfurt – Festhalle

24.04.2023 DE Hamburg – Barclays Arena

25.04.2023 LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

28.04.2023 SE Stockholm – Avicii Arena

29.04.2023 NO Oslo – Spektrum

30.04.2023 DK Kopenhagen – Royal Arena

01.05.2023 PL Breslau – 3-Majówka (nur LORDI!)

02.05.2023 DE Hannover – ZAG Arena

03.05.2023 NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05.2023 DE Berlin – Mercedes-Benz Arena

06.05.2023 DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05.2023 AT Wien – Stadthalle

09.05.2023 PL Łódź – Atlas Arena

10.05.2023 CZ Ostrau – Ostravar Aréna

12.05.2023 DE Köln – Lanxess Arena

13.05.2023 BE Antwerpen – Sportpaleis

15.05.2023 DE München – Olympiahalle

18.05.2023 EE Tallinn – Saku Suurhall

19.05.2023 FI Helsinki – Helsingin Jäähalli

20.05.2023 FI Kuopio – Kuopio-halli



23. – 25.06. ES Cartagena – Rock Imperium Festival

14.10. AT Kapfenberg – Wildstyle & Tattoo @ Stadthalle

21.10. AT Linz – Wildstyle & Tattoo @ Tabakfabrik

28.10. AT Salzburg – Wildstyle & Tattoo @ Messezentrum