All For Metal: streamen Musikvideo zu brandneuer Single „Raise Your Hammer“

Das epische Finale der drei ersten Tracks von All For Metal ist da und wir haben uns das Beste für den Schluss aufgehoben,“ ist All For Metal Frontmann Tetzel, der vielen auch von Asenblut bekannt sein dürfte, überzeugt. Sänger Antonio bestätigt: „Ich habe meine besten Screams für das große Finale dieser Trilogie aufgehoben… und kann es kaum erwarten, den Song live für euch zu singen!“

Nachdem die neue Metal-Formation bereits im letzten Jahr einen weltweiten Plattendeal mit AFM Records bekannt gab und mit ersten Single-Auskopplungen Born In Valhalla und All For Metal (mit mittlerweile mehr als 500.000 Views auf Youtube) die Vorboten auf ein hoffentlich baldiges Debüt Album veröffentlicht wurden, feiern All For Metal heute die Premiere zu Raise Your Hammer: