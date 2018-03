Die finnischen Theatrical Metal Newcomers Lost In Grey arbeiten derzeit an ihrem zweiten Studioalbum. Im Moment befindet sich die Band in den Sonic Pump Studios (Helsinki) um die Drums einzuspielen. Die Band freut sich Euch mitteilen zu dürfen, dass Waltteri Väyrynen (Paradise Lost, Vallenfyre, Abhorrence) das Schlagzeug für das neue Album einspielen wird.

Die Band kommentiert:

„Greetings all thee!

Behind the curtains things have evolved,

in this act someone new is involved.

Our hearts beat faster, ground is shaking –

something beautiful is in the making.

We are truly humbled for having Waltteri Väyrynen (Paradise Lost, Vallenfyre, Abhorrence) to record the drums for the next chapter of Greyness.

Yours sincerely, Lost in Grey„

Mehr Info:

Bereits 2013 gegründet, hat sich das finnische Sextett um Bandkopf Harri Koskela in den vergangenen Jahren verschanzt, um ihr Debütalbum The Grey Realms, welches 2017 veröffentlicht wurde, fertig zustellen. Inspiriert von symphonischem und folkigem Metal sowie Filmmusik auf musikalischer Ebene und der schönen Natur in Nordfinnland und Norwegen haben Lost In Grey es geschafft, atemberaubende Musik zu erschaffen, die den Hörer von der ersten Sekunde in seinen Bann zieht.

