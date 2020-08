Lucy Burns: veröffentlichen das erste Single Video Namens „Ocooltica“

Der Track wurde von Jarosław Baran produziert, einem angesehenen Musikproduzenten, der für seine Zusammenarbeit mit einigen der besten polnischen Künstler oder Metal-Legenden bekannt ist: Paradise Lost und Fear Factory.

Nach der Idee, mit der Form zu experimentieren und zu spielen, ist Ocooltica in der musikalischen Ebene ein Ergebnis schmutziger elektronischer Sounds, Hip Hop und melodischer Rock-Hits, gemischt mit Tribal-Sounds.

Es ist eine visuelle Geschichte über die Kraft der Musik. Der Clip wurde von Mitgliedern von Lucy Burns und ihren Freunden gemacht. Die Montage wurde von Dariusz Mandes gemacht, dem Mann, der für die Bilder polnischer Filmproduktionen verantwortlich ist. Wie die Band selbst angekündigt hat, werden die nächsten Vorhänge eine Eskalation einer verrückten Reise auf der Suche nach immer anderen Klängen sein.

Weitere Informationen zum kommenden Album und zur nächsten Single erhaltet ihr hier: Lucy Burns Webseite

The track was produced by Jarosław Baran, a respected music producer, known for his collaboration with some of the top Polish artists, or metal legends: Paradise Lost and Fear Factory.

According to the idea of experimenting and playing with form, in the musical layer, Ocooltica is a resultant of dirty electronic sounds, hip hop and melodic, rock hit mixed with tribal sounds.

It is a visual tale of the power of music.The clip was made by members of Lucy Burns and their friends. The montage was done by Dariusz Mandes, the man responsible for the images of Polish film productions. As the band announced themselves, the next curtains will be an escalation of a crazy journey in search of ever different sounds.

Stay tuned for more information about the upcoming album and the next single.