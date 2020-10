Macabre: veröffentlichen Video zur zweiten Single „Your Window Is Open“

Kommt alle her! Kommt und seht das grausame Blutbad von einem Murder-Metal-Zirkus, der die Rückkehr von Macabre ankündigt; Carnival Of Killers ist das erste full-lenght Album der Band in fast 10 Jahren und kommt gerade rechtzeitig zu deren 35. Jubiläum. Das Album wird am 13. November über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Heute erscheint bereits die zweite Single namens Your Window Is Open, deren Video ihr euch hier ansehen könnt:

Das Video entstand unter der Leitung des ausgezeichneten Filmemachers Ryan Oliver, der schon bei Videos wie The Atlas Moth, Bill & Phil, Child Bite und Lair Of The Minotaur die Regie übernahm. Produziert wurde das Video gemeinsam mit seinen Kollegen von The Rot Shop, ein FX Shop und Hersteller in Chicago, wo die Gruppe zuvor Requisiten und FX Effekte für viele Bands, einschließlich Ministry und Metallica erstellte.

Macabres Corporate Death kommentiert: „Ich habe schon seit 25 Jahren keinen Song mehr über Richard Ramirez geschrieben, also dachte ich, ich schreibe mal einen neuen. Er war kriminell genug, um ein ganzes Konzeptalbum zu verdienen, so wie wir es mit Dahmer gemacht haben, aber Carnival Of Killers behandelt viele verschiedene Themen.“



Carnival Of Killers wurde von Tomek Spirala von Studio1134 aufgenommen und abgemischt, mit Ausnahme der Schlagzeug-Parts, die er bei Kiwi Audio mit Unterstützung von Mark Walker aufnahm. Für das Mastering von Carnival Of Killers war J.F. Dagenais in den JFD Studios in Dallas, Texas zuständig. Das “Wo Ist Walter” trifft auf Serienkiller Album Artwork wurde von Corporate Death (Lead-Sänger | Gitarrist Lance Lencioni) und dem Künstler Laz Gein geschaffen und hebt einige der wichtigsten Inspirationen für das Album hervor.

Die Trackliste von Carnival Of Killers liest sich wie folgt:

Intro Your Window Is Open Joe Ball Was His Name Stinky Abduction Tea Cakes Them Dry Bones Richard Speck Grew Big Breasts Slaughter House Breaking Point The Lake Of Fire Warte, Warte Now It’s Time To Pay The Wheels On The Bug Corpse Violator The Murder Mack

Corporate Death kommentiert: „Wir sind nicht gerade eine junge Band. Den gesamten Macabre Backkatalog digital zu veröffentlichen ist also etwas Neues für uns, deshalb, um das zu unterstützen, haben wir uns entschieden, ein neues Musikvideo zu einem Song aus den Tiefen unseres Katalogs machen, der ziemlich old-school ist. Hier ist also The Ted Bundy Song von unserem 1993er Sinister Slaughter Album.“

Macabre sind und waren schon immer: