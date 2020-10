Crobot: präsentieren ein brandneues Video zu “Burn”

Sänger Brandon Yeagley kommentiert: “Well Beardos…if life gives you flames, you light the biggest bonfire the world has ever seen…and when Mascot asks you to make a video for Burn, you call up some aliens to help show the universe how to get down! No dragons were harmed in the filming of this music video.”

Das aktuelle Album Motherbrain war ein großer Erfolg für die Band und erreichte den Meilenstein von über 15,4 Millionen Streams auf allen globalen Plattformen. Die Single Low Life ist mit einem 29-wöchigen Lauf in den Billboard-Charts die Top 10 im Active Rock-Format. Darüber hinaus war Gasoline eine erfolgreiche Fortsetzung, während die Videos, die von Mascot Records veröffentlicht wurden, insgesamt über drei Millionen Mal auf YouTube angesehen wurden.