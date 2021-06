Mädhouse: präsentieren ihr neues Video ´First Lick Then Stick´

Nach dem Debütalbum Money Talks Bullshit Walks faulenzten Mädhouse nicht groß rum. Denn was gibt es Besseres, als in trüben Zeiten gute Laune zu verbreiten? Das Resultat firmiert unter dem perfekten Titel Bad Habits. Mädhouse sind zwar etwas erwachsener geworden, zugleich aber auch irgendwie verrückter denn je. Sie haben sich definitiv auf die nächste Stufe gerockt und ein 15-Track-Album aufgenommen, das die Band-Einstellung perfekt widerspiegelt. Rotziger Street Rock trifft auf eingängige Melodien im Stil ihrer Helden aus frühen Tagen wie Mötley Crüe, Skid Row und Poison. Die gute alte „Sex, Drogen & Rock΄n΄Roll“-Attitüde klang lange nicht mehr so gut!

Jetzt gibt´s das neue Video First Lick Then Stick, das ihr hier begutachten könnt:

Music written by Mikky Stixx

Lyrics written by Mikky Stixx

Video Cut by Mikky Stixx & Rudolf Obermann

Post Production & Video FX by Rudolf Obermann

Bad Habits Tracklist:

1. Bang Bang

2. Sick Of It All

3. First Lick Then Stick

4. I Walk The Ponygirl

5. Itch To Scratch

6. Atomic Love

7. Rodeo

8. Bad Habits

9. Live It Up

10. Pure Oxytocin

11. Fake It Till You Make It

12. Metal Creed

13. Say Nothing At All

14. Tourette Brunette

15. Love To Hate

Mädhouse Line-Up:

Tommy Lovelace – Vocals

Mikky Stixx – Guitar

Thommy Black – Guitar

Rickey Dee – Bass

Casey Jean Eiszenman – Drums

www.madhouse-official.com

www.facebook.com/groups/madhouseband