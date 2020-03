Magnum: Europatour mit Gotthard im Januar 2021

Die Europatour mit Gotthard wurde auf Januar 2021 verschoben.

Alle bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für die neuen Veranstaltungstermine:

11.01.2021 Köln – Carlswertk

12.01.2021 Singen – Stadthalle

14.01.2021 Regensburg – Airport Traubling

15.01.2021 Fürth – Stadthalle

16.01.2021 München – Tonhalle

18.01.2021 Frankfurt – Batschkapp

19.01.2021 Saarbrücken – Garage

21.01.2021 Berlin – Tempodrom

22.01.2021 Bremen – Pier II

23.01.2021 Balingen – Volksbankmesse

25.01.2021 Hamburg – Große Freiheit

26.01.2021 Hannover – Capitol

Magnum-Gitarrist Tony Clarkin ist ein Mann, der offenbar unablässig arbeitet. Von ihm stammen sämtliche Stücke seiner Band, zudem produziert er ihre Alben vom allerersten Demo bis zum finalen Mix. „Kaum ist ein Album fertiggestellt, schon starte ich mit dem Sammeln neuer Ideen“, erklärt er. „So arbeite ich bereits seit den frühen Siebzigern, für mich ist das die beste Methode.“ Wie gut dieses etablierte System funktioniert, beweisen Clarkin und Magnums zweites Originalmitglied, Sänger Bob Catley, erneut mit ihrem aktuellen Album.

Elf neue Songs haben Magnum eingespielt, elf Stücke, die alle traditionellen Stärken der britischen Formation beinhalten und zugleich dem Wunsch der Band nach rockigen Direktiven gerecht werden. „Dank unserer derzeitigen Plattenfirma haben wir volle künstlerische Freiheit“, strahlt Clarkin. „SPV verstehen, wie wichtig das für uns ist. In einer solch komfortablen Situation waren wir nicht immer. In den Achtzigern wollte unser damaliges Label unbedingt, dass wir möglichst poppig klingen, weil man sich davon höhere Umsatzzahlen versprach. Ich habe das damals gehasst, trotz der großen Erfolge.“

Eingespielt haben Magnum das neue Album in der Besetzung Clarkin, Catley, Keyboarder Rick Benton und Schlagzeuger Lee Morris, plus – als Neuzugang – Bassist Dennis Ward (u.a. Pink Cream 69, Place Vendome, Unisonic), der für den ausgestiegenen Al Barrow gekommen ist. „Al musste leider aus zeitlichen Gründen seinen Ausstieg bekanntgeben. Er lebt in Amerika, was organisatorisch immer schon schwierig für uns war“, beleuchtet Clarkin die Hintergründe des Wechsels. „Über Tobias Sammet von Avantasia wurde mir Dennis empfohlen. Dennis ist ein toller Musiker und Sänger, also genau das, wonach wir suchten. Das, was er zum Album beisteuert, hat unsere kühnsten Erwartungen noch übertroffen. Wir freuen uns schon darauf, mit ihm auf Tournee zu gehen.“

Apropos: Bereits im März 2020 startet die große Magnum-Europatour, zunächst mit einigen Headliner-Shows, anschließend als Teil eines hochwertigen Packages mit den Schweizer Kollegen von Gotthard. Die überaus erfolgversprechende Kooperation gab es vor einigen Jahren schon einmal, dementsprechend ambitioniert zeigen sich Clarkin, Catley & Co. „Neben einigen unserer Klassiker werden wir auch vier oder fünf Songs vom neuen Album spielen“, verspricht die Band und liefert ihren Fans damit weitere Gründe, sich die Termine im Kalender rot anzukreuzen.

Line-Up:

Tony Clarkin – Gitarre

Bob Catley – Gesang

Rick Benton – Keyboards

Dennis Ward – Bass

Lee Morris – Schlagzeug