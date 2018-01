„Der Song thematisiert den bewussten Umgang mit eigenen Möglichkeiten und Zwängen, die sich in den Weg stellen. Die ständige Entscheidung zwischen Freiheit und Sicherheit steht im Fokus, muss dabei aber stets reflektiert werden: Was ist diese Freiheit und die freie Welt, in der einige von uns leben dürfen? Was können wir selbst an uns ändern, um mit der bestehenden Systematik zu brechen und ein Gemeinwohl zu schaffen, an dem wirklich alle Menschen teilhaben können? Vernachlässigte Blickwinkel hervorzuheben ist nötig, um eine gemein- same Perspektive auf die Dinge zu entwickeln,“ so die Band zum Inhalt des aufwühlenden Songs.