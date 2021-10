Majestica gehen im November und Dezember auf The Christmas Carol Tour 2021 und haben heute ihren Support angekündigt. Begleitet werden sie von der englischen Band Kalidia. Aufgrund von Renovierungsarbeiten in Hamburg musste der Club gewechselt werden. Zusätzlich kündigen Majestica eine Show in Stockholm an. Alle Konzerte findet ihr direkt hier:

Contra Promotion GmbH präsentieren:

Majestica

The Christmas Carol Tour 2021

Support: Kalidia

27.11.21 SE-Stockholm, Hus 7 (neue Show!) ohne Kalidia!

16.12.21 UK-London, The Garage

17.12.21 FR-Paris, Boule Noire

18.12.21 BE-Vosselaar, Biebob

19.12.21 DE-Oberhausen, Kulttempel

20.12.21 DE-Munich, Backstage

21.12.21 CZ-Prague, Nová Chmelnice

22.12.21 AT-Vienna, Szene

23.12.21 PL-Krakow, Kwadrat

27.12.21 DE-Berlin, Hole44

28.12.21 DE-Hamburg, headCrash (neue Location!)

29.12.21 DE-Leipzig, Hellraiser

30.12.21 DE-Frankfurt, Das Bett