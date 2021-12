Majestica: neue Termine für „The Christmas Carol Tour“ 2022

Nachdem Majestica ihre The Christmas Carol Tour vorerst absagen mussten, wurden nun die neuen Termine (und teilweise neue Locations) für 2022 bekannt gegeben. Hier sind die neuen Daten:

Majestica

The Christmas Carol Tour 2022

15.12.22 UK-London, The Garage

16.12.22 FR-Paris, Boule Noire

17.12.22 BE-Vosselaar, Biebob

18.12.22 DE-Oberhausen, Kulttempel

19.12.22 DE-Munich, Backstage

20.12.21 CZ-Prague, Storm Club

22.12.21 DE-Frankfurt, Das Bett

23.12.22 AT-Vienna, Chelsea (new venue)

27.12.22 PL-Krakow, Hype Park (new venue)

28.12.21 DE-Berlin, Hole44

29.12.22 DE-Hamburg, Headcrash

Die Band selber kommentiert auf ihrer Facebook-Seite:

„The Christmas Carol Tour 2022!

Endlich können wir die neuen Termine für The Christmas Carol Tour bekannt geben!

Mit großer Trauer mussten wir die schlechten Nachrichten über die Verschiebung unserer Weihnachtstour auf nächstes Jahr verkünden.

Aber mit großer Freude präsentieren wir euch nun die neuen Termine für The Christmas Carol Tour – 2022.

Wir hatten eine tolle Zeit, das gesamte Christmas Carol-Album im November live in Stockholm zu singen, und wir können es kaum erwarten, diese Show endlich auf die Straße zu bringen und die heilige Weihnacht in Europa zu verbreiten.

Unterstützung wird später bekannt gegeben.

Bis nächstes Jahr, liebe Freunde!

Und frohe Weihnachten!!

The Christmas Carol Tour 2022!

Finally we can announce the new dates for The Christmas Carol Tour!

It was with great sadness we had to announce the bad news about postponing our Christmas tour for next year.

But it’s with great joy we now present to you the new dates for The Christmas Carol Tour – 2022.

We had a blast performing the entire Christmas Carol album live in Stockholm in November and we can’t wait to finally bring this show on the road and spread the Glory of Christmas through Europe.

Support will be announced later.

See you next year, dear friends!

And Merry Christmas!!“

Tickets behalten ihre Gültigkeit, für weitere Informationen wendet euch an die Abendkasse.

Ticketlinks zu allen Shows findet ihr hier: https://majesticametal.com/tour

https://www.facebook.com/Majesticametal

https://majesticametal.com/