Majesty veröffentlichen Videoclip zu ‚Heroes In The Night‘

Die deutschen Heavy Metal Heroes Majesty präsentieren Euch heute das neue Musikvideo zum Song Heroes In The Night vom aktuellen Erfolgsalbum (Platz 16 in den deutschen Charts) Rebels.

Die Band kommentiert:

„Der Song ist allen gewidmet die sich von niemanden unterkriegen lassen und ihren eigenen Weg gehen um den Traum der Freiheit zu leben. Denn nur wenn ihr frei seid werdet ihr aus der Asche wie ein Phönix wiedergeboren. Danke an alle die beim Clip mitgewirkt haben. Ihr seid wahre Helden der Nacht!“

Wie bereits beim Kurzfilm Rebels Of Our Time zeigen sich für den Clip die ambitionierten jungen Filmemachern Dennis Keller und Oliver Allweyer verantwortlich welche die Message des Songs metaphorisch perfekt auf den Punkt bringen.

Das Album Rebels sowie weiteres cooles Majesty Merch könnt ihr euch im offiziellen Majesty Online Shop auf www.metalentertainment.de sichern.



Rebels gehört bei voller Lautstärke in die Anlage und wird dank seiner „Hymnen“ auch live dem Status Majesty 2.0 vollkommen gerecht – lasst euch wegblasen!

Die Band präsentiert mit ihrem brandneuen Song Rebels Of Our Time dazu den ersten Kurzfilm in der Geschichte des Heavy Metals. Der Film erzählt eine spannende Story in einer postapokalyptischen Zukunft welche dann in ein cooles Musikvideo zum Song übergeht.

