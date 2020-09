MajorVoice: veröffentlicht Single „Sunbed In The Rain“

Am 03.09.2020 veröffentlichte MajorVoice seine neue Single Sunbed In The Rain. Der Track ist ein eindrucksvoller Vorgeschmack auf sein lang erwartetes 3. Album Morgenrot, welches am 22.01.2021 erscheinen wird. Neben englischsprachigen Titeln enthält der neue Longplayer des stimmgewaltigen Ausnahmekünstlers auch vier deutsche Tracks.

Sunbed In The Rain ist eine Powerballade, wie sie im Buche steht. Krachende Gitarren, gefühlvolle Streicher und MajorVoice‘ warmer, kraftvoller Opernbass machen das Lied zu einem wahren Gänsehautsong, der sofort ins Ohr geht und Lust auf mehr macht. In Sunbed In The Rain geht es darum, dass es im Leben nicht immer so läuft, wie man es gerne hätte und dass es sich trotzdem lohnt immer wieder aufzustehen und dem Karma die Stirn zu bieten. Das Lied trifft somit also mehr denn je den Zeitgeist und weckt die Hoffnung, dass nach dem Regen die Sonne wieder scheint.

http://majorvoice.de/

https://www.facebook.com/MajorVoiceOfficial/

https://www.instagram.com/majorvoiceofficial/