Manimal: veröffentlichen epischen Titeltrack aus ihrem brandneuen Album „Armageddon“

Drei Jahre nach ihres von Fans und Kritikern gefeierten Longplayers, Purgatorio, veröffentlicht die Göteborger Heavy Metal Wucht Manimal am 08.10.2021 ihr brandneues Studio Album, Armageddon, über AFM Records.

Bei aller Traditionsverbundenheit, welche die Band pflegt, stand Purgatorio für modernen und zukunftsweisenden Power Metal, der vor Spielfreude, ausnahmslosem Talent und Ideenreichtum nur so strotzte. Mit Armageddon werden die Schweden ihre außergewöhnlichen Qualitäten nun in Perfektion unter Beweis stellen, welche sowohl Oldschool sowie Fans des modernen Heavy und Power Metal Sounds mehr als gefallen dürften! Wie man es von einer Band erwartet, die speziell Judas Priest, King Diamond und Queensrÿche als Haupteinflüsse ihres Sounds nennt, ist auch die neue Scheibe ein energiereicher und geradliniger Verweis auf die Musik, die vor 20 Jahren zur Gründung von Manimal geführt hat.

Gleichzeitig sind Manimal laut Sänger Samuel Nyman von einer reinen Power Metal Band weit entfernt. „Wir sind deutlich mehr als nur Power Metal. Mit dem ersten Album hat uns die Plattenfirma damals zwar dieser Kategorie zugeordnet, ein für uns durchaus nachvollziehbarer Schritt, um der Öffentlichkeit einen vagen Anhaltspunkt für unsere Musik zu geben. Aber aus meiner Sicht stehen eher Bands wie Helloween, Gamma Ray oder Stratovarius für den typischen Power Metal. In ihrer Musik findet man mehr Uptempo-Songs, mehr Harmoniegesänge. Natürlich gibt es auch bei Manimal einzelne Elemente dieser Stilrichtung, aber dabei bleibt es nicht. Wir haben weit mehr im Köcher, und ich denke, dass unser neues Album das perfekte Beispiel dafür ist.“

Die bereits ersten Single- Auskopplungen aus Armageddon unterstreichen Nymans Aussage deutlich. Nachdem die Band mit Forged In Metal sowie The Inevitable End einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Platte gaben, haben Manimal nun den epischen Album Titeltrack veröffentlicht! Das brandneue Video zu Armageddon seht ihr ab sofort hier:

Initiiert wurde das Songwriting für Armageddon erneut von Gitarrist Henrik Stenroos, der von seinen Bandmitgliedern als musikalischer Mastermind geschätzt wird. In seiner Person liegt das Geheimnis des facettenreichen Manimal-Sounds. Stenroos hört alle Arten von Musik und lässt so eine bunte Palette an Einflüssen in seine Kompositionen einfließen. Nyman: „Henrik wandelt sie in eigene Ideen um und kreiert eine Musik, wie er sie selbst liebt.“ Dabei basieren zwar auch auf Armageddon viele Songs auf kraftvollen Gitarrenriffs, doch wenn Stenroos seinen Kollegen das neue Material erstmals präsentiert, existieren bereits überwiegend konkrete Songideen, die – wie auch auf den drei Vorgängeralben – von der gesamten Band erarbeitet, produziert und in eine endgültige Form gebracht werden. „Die Gesangsharmonien, die ich von Henrik bekomme, bestehen zunächst nur aus Gitarrenparts. Wir machen schon so lange Musik zusammen, dass ich an seinem Spiel intuitiv erkennen kann, wie Henrik den Gesang haben möchte.“, erklärt Nyman den kreativen Prozess für Armageddon, welches ebenfalls wie seine Vorgänger von Manimal Bassist Kenny Boufadene in seinem Studio Meltdown in Schweden gemixt wurde.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir erneut gemeinsam ein weiteres großartiges Album geschaffen haben.“ fügt Henrik Stenroos hinzu. „Es war eine Teamleistung. Wir alle vier haben so viel Seele und Mühe in alles gesteckt, vom Songwriting bis zur Aufnahme, mit dem Ergebnis eines durchweg fantastisch und heavy klingenden Albums ohne auch nur einen einzigen Lückenfüller. Fans unserer früheren Werke werden nicht enttäuscht sein.“

Seit ihrem 2009er Debütalbum, The Darkest Room, haben sich Manimal unverkennbar weiterentwickelt. Ihr Songwriting ist homogener, stärker und mutiger geworden, zudem haben sich die Musiker nicht nur technisch gesteigert, sondern sind als Einheit zusammengewachsen. Mit Armageddon werden Manimal dies nicht nur unter Beweis stellen, sondern ihr wohl stärkstes Album in 20 Jahren Band- Bestehen veröffentlichen!

Armageddon erscheint am 8. Oktober 2021 als LP, CD und Digital Formaten über AFM Records, Vorbestellungen sind HIER möglich.

Armageddon Tracklist:

01. Burn In Hell

02. Armageddon

03. Slaves Of Babylon

04. Forged In Metal

05. Chains Of Fury

06. Evil Soul

07. Path To The Unknown

08. Master Of Pain

09. Insanity

10. The Inevitable End

Manimal sind:

Samuel Nyman – Gesang

Henrik Stenroos – Gitarre

Kenny Boufadene – Bass

André Holmqvist – Drums

Manimal online:

www.manimal.se

www.facebook.com/manimalofficial