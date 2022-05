Manntra: „Tanz“ zur Walpurgisnacht veröffentlicht

Nachdem die Folk-Metal-Giganten von Manntra im vergangenen Jahr mit dem Album Monster Mind Consumin und der EP Nightcall zwei fette Scheiben abgeliefert haben, veröffentlichen sie am 05.08.2022 ihr brandneues Album Kreatura. Im Sommer 2022 sind Manntra noch als Support von Moni Inc. auf Tour. Da die Band in den vergangen zwei Jahren nur einige wenige Konzerte spielen konnte, freuen sich Mastermind Marko M. Sekul und seine Männer nun umso mehr, von Mitte November bis Anfang Dezember 2022 ihre erste Headlinertour mit insgesamt acht Shows in ganz Deutschland zu spielen. Die Tour verspricht episch zu werden. Manntra werden nicht nur Songs ihres neuen Albums zum ersten Mal live auf die Bühne bringen, sondern versprechen, ein wahres Feuerwerk all ihrer beliebten Songs abzufeuern. Ohrwürmer, wie Ori Ori und Heathens, aber auch die aktuelle Single Nightmare, werden das Publikum von der ersten Sekunde an fesseln. Da hält es niemanden mehr auf den Stühlen. Die Kombination aus brachialen Metal-Riffs, harten Industrialsounds und traditionellen Folkinstrumenten beherrscht die Band, wie keine zweite ihres Genres – denn es gibt keine zweite. Manntra sind einzigartig! Das beweisen sie auch bei ihren Live-Shows immer wieder aufs Neue. Präsentiert wird die Tour von NoCut, Sonic Seducer, Legacy, Musix und SLAM. Tickets gibt es ab sofort hier.

Am 30. April war Walpurgisnacht!

Manntra liefern mit ihrer neuen Single Tanz den perfekten Soundtrack für diesen Abend. Der Song ist ein weiterer Vorgeschmack auf ihr am 5. August erscheinendes Wahnsinns-Album Kreatura.

Lodernde Flammen tauchen vor deinem inneren Auge auf. Die treibenden Drums und die fernen Chöre, die an die Gesänge indigener Völker erinnern, fesseln dich sofort. Der eindringliche, archaische Gesang von Mastermind Marko M. Sekul tut sein Übriges dazu und lässt dich nicht mehr los. Durch das Spiel mit der englischen und der deutschen Sprache bekommt dieser Song eine ganz besondere Magie verliehen.



In Tanz geht es um die Verschmelzung zweier Menschen, irgendwo zwischen Fantasie und Realität. Der eine ist der Jäger und der andere der Gejagte. Wer von den beiden bist du in diesem Spiel?



Mit ihrer neuen Single zeigen dir Manntra ein weiteres Gesicht ihrer Kreatura. Sei gespannt, welche Gestalten sie noch annimmt…



Das Album Kreatura kann hier vorbestellt werden: https://nocut.shop/de/NoCut_Bands/Manntra

Kreatura – Tour 2022

Presented by SLAM, Sonic Seducer, Legacy, Musix und NoCut

17.11.2022 Oberhausen – Kulttempel

18.11.2022 Hamburg – Logo

19.11.2022 Berlin – Badehaus

25.11.2022 Hannover – Subkultur

26.11.2022 Frankfurt am Main – Nachtleben

27.11.2022 München – Backstage Club

02.12.2022 Leipzig – Moritzbastei

03.12.2022 Stuttgart – Club Zentral

Line-Up:

Gesang – Marko M. Sekul

Schlagzeug – Andrea Kert

Gitarre und Backgroundgesang – Dorian Pavlović

Bass und Flöte – Zoltan Lečei