Marillion: veröffentlichen ihre einzigartige Performance “All One Tonight (Live At The Royal Albert Hall)” weltweit am 27. Juli

Marillion: veröffentlichen ihre einzigartige Performance “All One Tonight (Live At The Royal Albert Hall)” weltweit am 27. Juli

Am 13. Oktober 2017 spielten Marillion zum allerersten Mal in der Royal Albert Hall in London. Das Konzert war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und das Publikum, welches aus verschiedenen Teilen der Welt angereist war, wurde mit einer herausragenden Marillion Show belohnt.

In zwei Teilen präsentiert All One Tonight (Live At The Royal Albert Hall) erstmals das komplette, von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeierte TOP 10-Studioalbum F*** Everyone And Run (F E A R). Begleitet von einer beeindruckenden Lichtshow und Projektionen spielen Marillion ihren prägnanten und prägenden Zeitgeist mit unvergleichbarer Leidenschaft und Energie.

Die zweite Hälfte stellt In Praise Of Folly and Guests vor, ein Streicherquartett mit Flöte und Französischem Horn, das dem Rest der Show mit einigen der beliebtesten Marillion Livesongs zusätzliche Tiefe und Emotionen verleiht.

Die britische Rockband Marillion, gegründet 1979, wurde zu einer der kommerziell erfolgreichsten Neo-Progressive Rockbands der 80er Jahre und auch heute zählen Marillion zu den wichtigsten Repräsentanten ihres Genres. Im Laufe ihrer Karriere, welche sich nun über fast vier Jahrzehnte erstreckt, haben sie 18 Studioalben veröffentlicht und weltweit über 15 Millionen Tonträger verkauft.

All One Tonight (Live At The Royal Albert Hall) entstand unter der Regie von Tim Sidwell und wurde aufgenommen und gemixt von Michael Hunter. Die Blu-ray erscheint mit exklusivem Bonus-Material wie z.B. der 35-minütigen Dokumentation We Will Make A Show.

Marillions herausragende Performance in Londons ikonischer Konzerthalle wird weltweit am 27. Juli 2018 über earMUSIC in verschiedenen Formaten veröffentlicht und kann bereits jetzt hier vorbestellt werden.

Marillion Live 2018

24.06.2018 Utrecht, Netherlands – Tivoli Vredenberg (Sold Out)

26.06.2018 Eindhoven, Netherlands – Muziekgebouw (Sold Out)

27.06.2018 Haarlem, Netherlands – Philharmonium (Sold Out)

29.06.2018 Groningen, Netherlands – Oosterpoort (Sold Out)

30.06.2018 Enschede, Netherlands – Muziekcentrum (Sold Out)

04.08.2018 Haute-Saone, France – Château de Villersexel

01.09.2018 Aarburg, Switzerland – Riverside Open Air

13.09.2018 Osaka, Japan – Zepp Namba

15.09.2018 Kawasaki, Japan – Live Music Theater Clubcitta’

16.09.2018 Kawasaki, Japan – Live Music Theater Clubcitta’

23.11.2018 Frankfurt, Germany – Jahrhunderthalle

25.11.2018 Essen, Germany – Colosseum (Sold Out)

26.11.2018 Essen, Germany – Colosseum

28.11.2018 Berlin, Germany – Admiralspalast

29.11.2018 Erfurft, Germany – Alte Oper

01.12.2018 Bremen, Germany – Musical Theater

02.12.2018 Hamburg, Germany – Mehr Theater

04.12.2018 Stuttgart, Germany – Hegel Saal

05.12.2018 Vienna, Austria – Gasometer

07.12.2018 Budapest, Hungary – Negra Music Club

08.12.2018 Brno, Czech Republic – Sono Center

Weitere Informationen und Neuigkeiten gibt es auf www.marillion.com.

Kommentare

Kommentare