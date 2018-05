Die Alex Mofa Gang kann einfach nicht stillsitzen und hat für den Herbst und Winter gleich zwei Supporttourneen bestätigt, zum einen mit Zebrahead und zum anderen mit Betontod. Kurz vor Weihnachten gibt es sie zudem auf dem Jahresabschlusskonzert von Massendefekt zu sehen. Die Band tourt noch immer ihr letztes Album Perspektiven.

Mit Zebrahead:

02.09.18 Weinheim – Café Central

03.09.18 Aschaffenburg – Colos-Saal

05.09.18 Hannover – Musikzentrum

06.09.18 Münster – Sputnikhalle

07.09.18 Kiel – Pumpe

09.09.18 Berlin – BiNuu

Mit Betontod:

05.10.18 Berlin – Huxleys Neue Welt

06.10.18 Köln – Kantine

19.10.18 Hamburg – Mehr! Theater

20.10.18 Frankfurt – Batschkapp

02.11.18 Dortmund – Westfalenhalle 3a

03.11.18 Leipzig – Täubchental

Mit Massendefekt:

22.12.18 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

Im Sommer spielt die Gang unter anderem noch auf den folgenden Festivals:

01.06.18 Kelheim, Jukuu Festival

02.06.18 Lörrach, Open Air Altes Wasserwerk

09.06.18 Quarnebeck, RoQ Keeps Equality Festival

19.07.18 Nordholz, Deichbrand Festival

28.07.18 Schrobenhausen, Noisehausen Festival

03.–05.08.18 Hannnover, Fährmannsfest

17.–19.08.18 Großpösna, Highfield Festival

Perspektiven kann man u.a. kann man u.a. hier bestellen.

Zum Album hat die Alex Mofa Gang bisher drei Videos veröffentlicht:

Auf Perspektiven wird die Geschichte von Alex Mofa weitererzählt, allerdings ändert Alex den Blickwinkel, die Perspektive und schlüpft in die Rolle des Beobachters. Perspektiven ist ein Album im hier und jetzt, für den Moment. Es geht um Liebe, klar, in vielen Facetten. Um Freundschaft, Nähe, Flüchtigkeit, Sehnsucht und Verlust, um Fehler, Freuden und Laster.

Nach erfolgreichen Tourneen und Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südamerika, u.a. mit den Guano Apes, Jennifer Rostock, Juliette & The Licks, Frank Turner & The Sleeping Souls, Massendefekt, Montreal und La Vela Puerca sowie eigenen, erfolgreichen Headliningtourneen geht es weiter auf Reisen.

Alex Mofa Gang online: