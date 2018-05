Last Call – The EP Recordings heißt das neueste Osukaru Werk, welches u.a. sämtliche Songs der EPs Rock It Up, Never Too Late und GBG2LA enthält. Trackliste siehe unten.

Die CD ist einmalig, limitiert und durchnummeriert auf nur 300 Stück! VÖ: Sommer 2018

Osukaru – Last Call – The EP Recordings Trackliste:

New 2018 Recording

01.When She Calls My Name

„Rock It Up“ (2016) – Remastered

02.Rock It Up

03.Driven By Love (2016 Version)

04.Multiplied (2018 Mix)

„Never To Late“ (2011) – Remastered

05.Never Too Late

06.City Lights

07.Whatever It Takes

08.Driven By Love (2011 Version)

„GBG2LA“ (2010) – Remastered

09.GBG2LA

10.Driven By Love (2010 version)

11.Change of Heart

12.Believe

13.Tell Me You’ll Stay (EP Version)

14.Out of Touch

15.Dedicación

16.It Was Meant To Be

Tell Me You’ll Stay (2010) – Remastered

17.Tell Me You’ll Stay (Single Version)

