Marilyn Manson: veröffentlicht neues Video zu „Don´t Chase The Dead“

Marilyn Manson hat sein neues Video zu Don´t Chase The Dead veröffentlicht. Im Video fahren Manson und The Walking Dead Star Norman Reedus einen blutigen Trip durch entsättigte Neonfarben im Vintage-Vibe. Für das Kunstwerk führte Fotograf und Filmemacher Travis Shinn Regie, der auch schon für Manson Third Day Of A Seven Day Binge verfilmt hat.

Marilyn Manson stürmte mit seinem elften Studioalbum We Are Chaos [Loma Vista Recordings] Platz #4 der deutschen Album Charts! Das von Manson und dem GRAMMY®-Preisträger Shooter Jennings [Brandi Carlile, Tanya Tucker] coproduzierte, zehn Songs umfassende Opus wurde geschrieben, aufgenommen und fertiggestellt, bevor die Pandemie ausbrach.

Mansons Gemälde Infinite Darkness, das auf dem Albumcover zu sehen ist, wurde eigens für die Musik kreiert. Seine Gemälde der bildenden Kunst werden weiterhin auf der ganzen Welt gezeigt, einschließlich Galerie- und Museumsausstellungen von Miami über Wien bis Moskau.

Manson sagt über das Album: „Wenn ich We Are Chaos jetzt höre, kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen oder, als ob sich die Welt wiederholt, wie sie es immer tut, und lässt den Titeltrack und die Geschichten so erscheinen, als hätten wir sie heute erst geschrieben. Dies wurde bis zu seiner Vollendung aufgenommen, ohne dass jemand es gehört hat, bis es komplett fertig war. Es gibt auf jeden Fall eine Seite A und eine Seite B im traditionellen Sinn. Aber genau wie eine LP ist es ein flacher Kreis und es liegt am Zuhörer, das letzte Stück des Puzzles in das Bild der Songs einzufügen.“

„Dieses Konzeptalbum ist der Spiegel-Shooter, den ich für den Hörer gebaut habe – es ist der eine [Spiegel], in den wir nicht starren werden. Es gibt so viele Zimmer, Schränke, Tresore und Schubladen. Aber in der Seele oder in deinem Museum der Erinnerungen, sind die Spiegel immer das Schlimmste. Scherben und Splitter von Geistern verfolgten meine Hände, als ich die meisten dieser Texte schrieb.“

„Während ich diese Platte gemacht habe, kamen mir immer wieder die Gedanken: ‚Zähme deine Verrücktheit, nähe deinen Anzug. Und versuche so zu tun, als wärst du kein Tier‘, aber ich wusste, dass die Menschheit das schlimmste von allen ist. Barmherzigkeit ist wie Mord. Tränen sind der größte Export des menschlichen Körpers.“

We Are Chaos Tracklist:

1. Red Black And Blue

2. We Are Chaos

3. Don’t Chase The Dead

4. Paint You With My Love

5. Half-Way & One Step Forward

6. Infinite Darkness

7. Perfume

8. Keep My Head Together

9. Solve Coagula

10. Broken Needle

Über Marilyn Manson

We Are Chaos ist der Nachfolger von Marilyn Mansons 2017er Album Heaven Upside Down, sein insgesamt siebtes Top-10-Debüt in den US-Albumcharts. Marilyn Manson infiltriert weiterhin Mode, Film und Musik und hinterlässt seine Fingerabdrücke in der modernen Kultur. Saint Laurent holte ihn für eine Kampagne, Travis Scott lud ihn persönlich ein, beim ausverkauften Astroworld Festival aufzutreten, GQ nannte ihn einen der „most fashionable men“ des Jahres 2019, er trat als Schauspieler in allem auf, von Sons Of Anarchy über American Gods bis hin zu The New Pope und war Co-Headliner bei mehreren Twins Of Evil Tourneen mit Rob Zombie.

