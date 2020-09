Nuclear Power Trio: kündigen ‚A Clear And Present Rager‘ zur Veröffentlichung am 30.10. über Metal Blade Records an

Während sich die Erde des Jahres 2020 weiterhin in einer rätselhaften Singularität dreht, haben drei der mächtigsten Männer der Welt ihre kollektiven Fähigkeiten zur nuklearen und musikalischen Macht für das Streben nach Weltfrieden eingesetzt. Am 30. Oktober wird dieses Trio explosiver Musiker/Persönlichkeiten ihre Debüt-EP A Clear And Present Rager herausbringen. Das Trio nahm sich Zeit für mehrere Musikvideos, von denen das erste jetzt zu sehen ist. Es handelt sich nicht um fake news, Vorbestellungen sind möglich, klickt hier: metalblade.com/nuclearpowertrio

A Clear And Present Rager wurde von Dave Otero in Denver, Colorado im Flatline Audio aufgenommen. „Offen gesagt, viele Power-Trio-Aufnahmen sind einfach erbärmlich. Wir dachten über Platten nach, die wir alle klanglich mochten, und kamen immer wieder auf Cattle Decapitation zurück, und so war es großartig, dass Dave uns alle ins schöne Colorado zum Golfen und Aufnehmen einlud,“ meint Donald.

Donald Trump, Vladimir Putin und Kim Jong Un sind sicherlich ungewöhnliche Namen, wenn es um potenzielle Supergruppen geht, aber da sie auf dem surrealen Pfad der sich ständig verzerrenden Welt bleiben, waren sie dazu bestimmt, zusammenzukommen. Die Grundlage für mehrere Songs entstand aus einer einzigen Sitzung, wobei Kabinettsmitglieder, die die Demos hörten, anmerkten, dass sie sich nach dem Anhören sofort zentrierter und bereit fühlten, die Welt zu navigieren. Donalds, Vlads und Kims effiziente Zusammenarbeit sprach Bände über den Wert der Nutzung einer musikalischen anstelle einer politischen Plattform, um echte Veränderungen herbeizuführen.

Auf die Frage nach dem kühnen Ziel der Gruppe, Frieden durch Musik zu schaffen, sagte Vladimir: „Alles wird wahrscheinlich nie gut für die Menschen sein, aber wir müssen es versuchen, denn ich glaube wirklich an die Kraft der Musik. Siehst du mein Herz?“ Vladimir saß ohne Hemd auf einem seiner majestätischen weißen Pferde und klopfte sich mit einem Finger auf die Brust. „Ich spiele von hier aus.“

Die Veröffentlichung der EP im Oktober erfolgt unmittelbar vor den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten, ein günstiger Zeitpunkt, um einen mutigen und gewissenhaften Weg zum Weltfrieden einzuschlagen. Unsere Welt hat mehr als genug Konflikte erlebt. Wenn es eine Chance auf Einigkeit gibt, wenn es eine Chance gibt, die knorrigen Gräben in eine bessere Gesellschaft zu verwandeln, dann ist es eine Chance, die genutzt werden muss. Diesen drei Führern ist es nicht fremd, vor nichts Halt zu machen, um zu bekommen, was sie wollen – und sie wollen Frieden. Die unbekannte Zukunft rollt auf uns zu, aber wir sehen ihr zum ersten Mal mit einem Gefühl der Hoffnung entgegen. Wenn diese drei Männer, diese Führer der Welt mit unterschiedlichen Ansichten und Moralvorstellungen, den Wert einer friedlichen Existenz auf der Erde durch Musik lernen können, können wir das vielleicht auch.

