Ein Mann, ein Wort: Martino Senzao. DJ, Animateur, Ladenhüter, Tattoo-Experte, Modeberater…Diese Liste ließe sich beliebig weiterführen, denn es gibt wenig, was er nicht tut und es gibt noch viel weniger, was er nicht kann!

Als 2012 dem sympathischen Südtiroler der triste Büroalltag zu eintönig wird, wechselt er spontan die Zunft und heuert im Rookies & Kings Underground Store als Verkäufer an. Dieser war eigentlich als Fanladen des gleichnamigen Labels geplant, Martino Senzao hat es aber mit seiner offenen und vor allem unterhaltsamen Art geschafft, dass sich der Store zu einem Treffpunkt für Rockfans aus nah und fern entwickelt hat.

Stilsicher und mit einen großen Portion Humor berät er die Kundschaft – sei es für Klamotten als auch für Tattoos des angeschlossenen Tattoo-Studios Tattoos & Rings. Denn Martino Senzao trägt nicht nur den schönsten Bart Südtirols, sondern auch Tattoos. Er ist ein leidenschaftlicher Experte dieses Körperkultes und durch seine witzigen, aber trotzdem hochprofessionellen Beratungsgespräche hat er sicher mittlerweile zu Südtirols Tattoo-Berater Nr. 1 gemausert. Doch zufrieden gibt sich Martino Senzao damit nicht, er ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. So auch als er beschließt als DJ Martino Senzao das Publikum mit seiner Lieblingsmusik – dem Deutschrock – zu beschallen. Was anfangs als Spaßprojekt startet hat ihn mittlerweile zu After-Show-Partys in den größten Arenen Deutschlands gebracht, die er allesamt zum Beben gebracht hat. Entertainer-Qualitäten hat der Mann also allemal, und so wurde es nun Zeit, ein neues Kapitel seines Lebens aufzuschlagen: Denn von einer Sache träumt der charmante Südtiroler schon lange und doch fehlt es in seiner Vita: ein eigenes Musikalbum – zumindest bis jetzt! Denn wie pflegt Martino immer zu sagen? „Machen, nicht träumen“!!! Und genau in diesem Sinne präsentiert Martino nun sein Debütalbum mit dem Titel Werk Eins. Elf teils autobiografische Titel befinden sich auf dem von Chris Kaufmann produzierten Erstlingswerk.

Martino Senzao

Werk Eins

Rookies & Kings / Soulfood

VÖ: 02.11.2018

Kommentare

Kommentare