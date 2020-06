Maryann Cotton: mit neuer Single „I’m Your Saint“ samt Video

Glamour , Glanz und Gloria hat Maryann Cotton in seiner Wahlheimat Las Vegas sicher genug. In diesem Sinne koppelt er mit der ersten Single I’m Your Saint genau den richtigen Song vom kommenden Album Hallelujah (VÖ am 03.07.2020) aus.

“It represents the message of the album lyric wise.” ist Sänger Maryann Cotton überzeugt.

Der junge Mann erzählt aufgeregt, dass Hallelujah sein bisher bestes Album ist. Was bei vielen wie ein auswendig gelernter Marketing-Spruch wirkt, ist bei Maryann Cotton eine Herzensangelegenheit. Die ersten Kritiken weltweit bestätigen ihn: „Can’t wait you guys to hear it!“

Die digitale Single sowie das kommende Album gibt es hier: https://backl.ink/142456462

Der Vorverkauf des Albums startet ebenfalls, es kann als CD hier bestellt werden: https://shop.el-puerto-records.com/de/music/cd/50/maryann-cotton-hallelujah

Zudem erschien die neue Single auch als Video:

Für das Video ist JFH Film & Videoproduktion – Jan Hanicz verantwortlich, aus dessen „Feder“ u.a. auch das Mission In Black Video stammt, das 29.5.2020 Premiere feierte.

Maryann Cottons Einflüsse gehen sicher auf eine glorreiche vergangene Zeit zurück, die Band geht aber ihren eigenen Weg und sieht sich als „New fresh rebellious Band“, ein wohltuender Ansatz in einer Musikwelt, in der scheinbar nur noch ersetzbarer Mainstream gefördert wird.