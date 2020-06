Destruction: veröffentlichen neue Single „Nailed To The Cross“

Die deutschen Thrash-Titanen von Destruction veröffentlichen heute die zweite Single Nailed To The Cross von ihrem Live Album Born To Thrash – Live In Germany, welches physisch am 17. Juli 2020 erscheint. Dieser kleine Teil der Livegeschichte der Band erscheint mit einem Musikvideo, welches ihr euch hier anschauen könnt:

Sänger und Bassist Schmier dazu:

„Nailed To The Cross ist einer der neueren Songs von Destruction , die wir niemals von der Setliste streichen könnten.

Er wurde sofort zum Fanliebling und ist einer der Titel, die gefühlt nie alt werden, vor allem live. Die Menge auf dem Party.San an diesem Tag hat uns ein wundervolles Willkommen bereitet – ich hoffe, ihr genießt diesen Bissen Festival Atmosphäre, die wir dieses Jahr alle vermissen werden!“

Vor einigen Tagen veröffentlichte die Band bereits einen Videotrailer, welches das massive Presse Feedback aufgreift, welches Destruction für Born To Thrash – Live In Germany bisher erhielten:

Born To Thrash – Live In Germany erscheint mit einem besonderen Schmankerl für die Fans: Für die Digipak- und Vinylversionen in Schwarz, Rot, Transparent und Picture Vinyl wird es zusätzlich eine herausnehmbare Weltkarte geben, auf der sich die Fans in einer zuvor angelegten Aktion verewigen und den Ort ihres ersten Destruction Konzerts angeben konnten.

Der Vorverkauf der Digipaks und Vinyls ist am 08. Mai gestartet.

Bestellt Born To Thrash – Live In Germany hier: http://nblast.de/Destruction-BTT

Download/Stream des Albums findet hier hier: http://nblast.de/Destruction-BTTDigital

Born To Thrash – Live In Germany Trackliste:

Curse The Gods Nailed To The Cross Born To Perish Mad Butcher Life Without Sense Betrayal Total Desaster The Butcher Strikes Back Thrash Till Death Bestial Invasion

Tourdaten 2020:

Destruction 2020 UK & EU Tour

(w/ Warbringer, Crisix, Domination Inc.)