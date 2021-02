Mean Streak: mit neuem Video „Judas Falling“ vom aktuellen Album „Eye Of The Storm“

Das schwedische Powermetal-Quartett Mean Streak hat die Konzert-freie Zeit genutzt, um noch ein weiteres Video vom aktuellen Album Eye Of The Storm zu produzieren. Die Wahl fiel auf Judas Falling, eine der härteren Hymnen des Albums.

Gegründet wurde Mean Streak 2006 von Peter Andersson. Seit 2020 sind die Schweden bei El Puerto Records unter Vertrag und haben ihr fünftes Studioalbum Eye Of The Storm im Sommer 2020 veröffentlicht und sind längst eine feste Größe im Metal. Produziert haben die Schweden das Album selbst, der Mix stammt von Max Norman, auf den in der Vergangenheit Größen wie Ozzy Osbourne, Megadeth, Lynch Mob oder Y&T vertrauten. Das Album selbst landete z.B. im angesehenen Rock-It Magazin auf Platz 5 des zweimonatigen Soundchecks!

Quelle: El Puerto Records