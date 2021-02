Necronomicon: veröffentlichen ein Video zu „Me Against You“

Das Album The Final Chapter erscheint am 26.03.2021 via El Puerto Records.

Deutschlands Kult-Thrasher Necronomicon lassen mit der zweiten Singleauskopplung die Muskeln spielen! Me Against You ist dystopisch,

verstörend und höchst agressiv – ein dreiminütiger Kraftakt tief aus der Thrasher Seele. Das kommende zehnte Album The Final Chapter wird ein

Meilenstein in ihrer fast 40 Jahre andauernden Metal-Karriere.

Die runderneuerten Necronomicon mit Glen Shannon als Leadgitarrist sowie Rik „Roundcat“ Charron (Ex-Exciter) an den Drums veröffentlichen am

26.3.2021 ihr zehntes Full-Length Album und zeigen mit diesem Video, dass sie noch längst nicht zum alten Eisen gehören, sondern ihren Legendenstatus zu

Recht verdient haben.

Trackliste Necronomicon – The Final Chapter:

I Am The Violence The Final Chapter Wall Of Pain Purgatory Burning The Fury Spilling Blood Selling Nightmares World On Fire The Devil’s Tears (Tribute To Anne Clark) The Unnamed Me Against You The Stormreaper

Necronomicon sind:

Volker „ Freddy “ Fredrich – Gesang, Gitarre

„ “ – Gesang, Gitarre Marco Lohrenz – Bass

– Bass Glen Shannon – Gitarre

– Gitarre Rik „Roundcat“ Charron – Schlagzeug

Quelle: El Puerto Records GbR