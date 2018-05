Nachdem Massendefekt am Wochenende die Headline-Tour zu ihrem Top 10 Album Pazifik erfolgreich abgeschlossen haben, gibt es nun Neuigkeiten zu ihrem im Dezember anstehenden größten Konzert in Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle.

Die Band verkündet für den 22.12.18 folgende Special-Guests:

Wir freuen uns, euch heute unsere Gäste an unserem Heimspiel in der Mitsubishi Electric Halle bekannt geben zu dürfen:

Mit dabei sind unsere guten Freunde von der Alex Mofa Gang, der großartige Tim Vantol mit Band und die mächtigen Herren von No Fun At All!! Ist das geil??

Wir freuen uns Mega über die Zusagen und auf einen großartigen Abend“