Mastodon: melden sich mit neuem Album zurück „Hushed And Grim“ erscheint am 29.10.

Die Südstaaten Metal-Institution Mastodon hat ihr neuntes Studioalbum angekündigt: Hushed And Grim erscheint am 29. Oktober 2021 bei Reprise Records. Parallel zum Preorder-Start bei allen digitalen Partnern kann das neue Album der vier US-Rocker ab sofort hier auch in verschiedenen physischen Konfigurationen vorbestellt werden.

Mit Pushing The Tides präsentieren Mastodon schon jetzt einen ersten Vorgeschmack auf das neue Studioalbum:

Nach vier Jahren Wartezeit können sich die Fans auf reichlich neues Material freuen: Mit Hushed And Grim legen Mastodon nämlich ihr erstes Doppelalbum vor! Zuletzt hatten sie 2017 das gefeierte Album Emperor Of Sand veröffentlicht, das der seit über 20 Jahren aktiven Band nach zuvor vier Nominierungen den ersten Grammy Award bescherte (in der Kategorie „Best Metal Performance“). In USA kam das Album auf Platz 7 der Charts, in Deutschland und UK auf Platz 11. Im Radio bescherte ihnen derweil die Single Show Yourself mit Platz #4 in den amerikanischen Active Rock-Charts. den bislang größten Airplay-Erfolg.

Das neue Album Hushed And Grim entstand im Verlauf des letzten Jahres in ihrer Heimatstadt Atlanta. Produziert von David Bottrill (u.a. Tool, Rush, Muse, Peter Gabriel), klingen Mastodon darauf so ambitioniert und ausladend wie nie – denn die 15 Songs decken alles von Rock und Psychedelic über Punk und Metal bis hin zu Alternative und Prog ab, verschnürt von der einzigartigen Chemie, die zwischen diesen vier eingeschworenen Rock-Virtuosen besteht. Dabei ist die Stimmung zwischenzeitlich alles andere als ausgelassen, wenn sie etwa von ihrem langjährigen Wegbegleiter, Freund und Manager Nick John Abschied nehmen, der im Herbst 2018 an einer Krebserkrankung verstarb.

Neben dem schmerzhaften Verlust ihres guten Freunds und Managers gab es weitere individuelle Rückschläge und Trauerfälle, weshalb Hushed And Grim insgesamt in einer eher düsteren Gesamtstimmung entstanden sei, wie die Band berichtet. Trotzdem blasen sie keineswegs Trübsal – sondern präsentieren die neueste Inkarnation des Mastodon-Sounds.

Visuell werden diese neuesten Kompositionen übrigens wieder einmal vom Künstler Paul Romano (Remission, Leviathan, Call Of The Mastodon, Blood Mountain, Crack The Skye) interpretiert, der auch das Artwork zum neuen Studioalbum beigesteuert hat.

Für Mastodon markiert die Veröffentlichung des neunten Albums einen weiteren Evolutionsschritt: Das Songwriting klingt dieses Mal noch ausgereifter, ihre Absage an klassische Genrezugehörigkeiten noch nachdrücklicher und unmissverständlicher als zuvor. Ihren Trademark-Sound entwickeln sie abermals weiter, indem sie dieses Mal sehr viel mehr Mut zu Melodien zeigen – was Hushed And Grim insgesamt zu einem Karrieremeilenstein macht.

Auch zuletzt waren Mastodon keinesfalls untätig: Mit Captured Live At Georgia Aquarium haben sie ein innovatives Livestream-Konzept präsentiert (mit Unterstützung von Dreamstage). Neben gleich zwei Soundtrack-Beiträgen – Forged By Neron erschien erst kürzlich auf Dark Nights: Death Metal Soundtrack (DC Comics), und Rufus Lives war auf dem OST zu Bill & Ted retten das Universum zu hören – veröffentlichten sie 2020 auch das Compilation-Album Medium Rarities. Als limitierte Vinyl-Edition gab’s obendrein die Single Fallen Torches – inklusive unveröffentlichter Instrumentalversion als B-Seite (gestanztes Cover, Picture Disc). Die auf 11.500 Kopien limitierte Edition ist hier erhältlich.

Indem Mastodon konsequent mit Erwartungshaltungen gebrochen haben, konnten sie ihren ganz eigenen Weg in Richtung Mainstream-Erfolg gehen: In der Heimat seit Jahren in den größten Shows zu Gast – von Jimmy Kimmel LIVE! und Late Night with Seth Meyers bis hin zu Gastauftritten bei Game of Thrones oder auch im History Channel (Counting Cars) –, liefen ihre Songs auch regelmäßig auf der großen Leinwand: In Die Monster Uni (Pixar) oder Bill & Ted retten das Universum etwa, nachdem sie schon vor 10 Jahren beim Soundtrack zu Transformers 3 mitgewirkt hatten. Auf ihren Beitrag zum Jonah Hex-OST folgte erst kürzlich das nächste Kapitel mit Dark Nights: Death Metal Soundtrack (wozu auch Brann Dailor mit Red Death einen zusätzlichen Solotitel beisteuerte). Trotz dieser vielen Mainstream- und Hollywood-Kontakte sind Mastodon sich und ihren Fans stets 100% treugeblieben.

Hushed And Grim Tracklist:

DISC 1

1. Pain With An Anchor

2. The Crux

3. Sickle And Peace

4. More Than I Could Chew

5. The Beast

6. Skeleton Of Splendor

7. Teardrinker

8. Pushing The Tides

DISC 2

1. Peace And Tranquility

2. Dagger

3. Had It All

4. Savage Lands

5. Gobblers Of Dregs

6. Eyes Of Serpents

7. Gigantium

VINYL

Side One:

1. Pain With An Anchor

2. The Crux

3. Sickle And Peace

4. More Than I Could Chew

Side Two:

1. The Beast

2. Skeleton Of Splendor

3. Teardrinker

4. Pushing The Tides

Side Three:

1. Peace And Tranquility

2. Dagger

3. Had It All

4. Savage Lands

Side Four:

1. Gobblers Of Dregs

2. Eyes Of Serpents

3. Gigantium

Seit einigen Jahren auch Grammy-Gewinner, sind Mastodon von Anfang an konsequent ihren eigenen Weg gegangen: Gegründet im Jahr 2000 von Troy Sanders (Bass/Gesang), Brent Hinds (Gitarre/Gesang), Bill Kelliher (Gitarre) und Brann Dailor (Schlagzeug/Gesang) in Atlanta, gelten viele ihrer bisherigen Albumveröffentlichungen als echte Metal-Meilensteine. Schon 2004 wurde Leviathan vom US-Rolling Stone in die Liste der 100 Greatest Metal Albums of All Time aufgenommen. Fünf Jahre später sollte dann Crack The Skye zum Jahresende auf diversen Jahresbestenlisten auftauchen (u.a. TIME, SPIN). Ihre letzten drei Albumveröffentlichungen – The Hunter (2011), Once More ‘Round The Sun (2014) und Emperor Of Sand (2017) – stiegen allesamt direkt in die Top-10 der US-Billboard-200 ein. Für Sultan’s Curse gewannen sie daraufhin auch ihren ersten Grammy in der Kategorie Best Metal Performance (bei bislang insgesamt fünf Grammy-Nominierungen). Als ihr guter Freund und langjähriger Manager Nick John im Herbst 2018 verstarb, widmeten sie ihm im Jahr drauf eine spezielle Interpretation des ikonischen Led Zeppelin-Klassikers, indem sie den Tribute-Song Stairway To Nick John vorlegten. Exklusiv zum Record Store Day 2019 veröffentlicht, gingen sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf an die Hirschberg Foundation For Pancreatic Cancer Research. Mit dem neuen, von David Bottrill (Tool, Rush) produzierten Studioalbum Hushed And Grim melden sie sich nun zurück und beginnen damit das neunte Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte.

https://www.mastodonrocks.com/

https://www.facebook.com/Mastodon