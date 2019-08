Matrix & Rockpalast Bochum: Aktuelle Terminübersicht

Samstag 31.08.2019

Let Your Geek Out! Ready To Continue?

3 Floors!

#1 Kampmann (Grober Unfug / Münster)

Anime-, Movie-Soundtracks / 80er-00er / Charts und Lieblingslieder

#2 Guybrush Beatwoot (MoreCore Party / Rocket Dortmund)

Rock / Alternative / Post-Hardcore / Metal

#3 Alle und Jeder (Dortmund)

Synthwave / House / Elektro / Dance Classics

Matrix

Einlass 22 Uhr

Abendkasse 15 € | ab 16 Jahre

https://www.facebook.com/events/694898764276148/

Weiterhin schon mal unsere Übersicht der kommenden Termine:

06.09. „Ska Nighter“ – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/3244530122238616/

07.09. Early Days – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/470240710465182/

07.09. Jetzt & Früher – Matrix

13.09. You Killed This Love – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/958247447850327/

13.09. Empire Of Darkness feat Gast DJ Johan van Roy / Suicide Commando – Matrix

https://www.facebook.com/events/435172070353738/

14.09. Calling All Nations – Matrix

14.09. Stairway To Metal – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/2892083730806143/

20.09. „Level 40 … die Ü40 Party“- Matrix

20.09. Linkin Park vs Limp Bizkit – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/789913958090950/

21.09. Best Of Saufmetal – Rockpalast

27.09. „Sugar Rush!“ – Matrix

27.09. Generation Core – Rockpalast

28.09. „Good Times !“ – Matrix

28.09. Devils Ball – Rockpalast

Und hier unsere nächsten Konzerte:

29.08. Tom Gaebel & His Orchestra – Christuskirche Bochum

https://www.facebook.com/events/835542566798911/

30.08. Visions of Atlantis – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/1523067057829334/

06.09. Jaya The Cat – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/2267047923519285

13.09. E-X-E Festival – Matrix

https://www.facebook.com/events/589782471451145/

14.09. Phil Campbell And The Bastard Sons – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/2017044631756375/

14.09. Hardline – Matrix

https://www.facebook.com/events/315395639136248/

20.09. Ruhrpott Metalians Party w/ Crossplane, Fleischwolf + Hiraeth – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/577160062813864/

21.09. Final Fantasy „We Are One“ w. SpaceNoiZe/Vibe Tribe/Space Cat – Matrix

https://www.facebook.com/events/765193853908552/

21.09. SPH – Music Masters – Regional Finale – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/1365333873618128/

26.09. Eric Stehfest – 9 Tage Wach – Der Sprachtrip – Kulturkirche Köln

https://www.facebook.com/events/377122009688628/

27.09. Eric Stehfest – 9 Tage Wach – Der Sprachtrip – Christuskirche Bochum

https://www.facebook.com/events/521349105035592/

26.09. 18 Karat & Play69 – Matrix Bochum

https://matrix-bochum.de/event/18-karat-play69-supremos-syndikat-tour-2/

28.09. Rivers of Nihil – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/262486791370511/

28.09. Memoriam – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/691116587973022/

02.10. Nacht der Gitarren – Christuskirche Bochum

https://www.facebook.com/events/1944175645705343/

03.10. Toxpack – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/2166225043458833/

04.10. Rookies & Kings Tour – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/2261167884209305/

04.10. Psychotic Waltz – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/1499893726812579/

05.10. The Creepshow – X Herford

https://www.facebook.com/events/2660978834183755/

05.10. Feuerengel – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/267545833960597/

06.10. The Creepshow – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/1105902869593350/

06.10. Danju – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/2042253396076283/

07.10. Danny Vaughn – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/704965116613673/

09.10. Thundermother – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/385212205398693/

11.10. Frauenarzt & Orgasmus – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/614822552277537/

11.10. Tanzwut – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/315418845773368/

12.10. Die Happy – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/742525466110552/

18.10. Alex im Wunderland – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/399350947567965/

18.10. Frenzy – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/2657638297596598/

19.10. Omnium Gatherum

https://www.facebook.com/events/639422549860008/

20.10. Freedom Call – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/324076898254475/

25.10. Moonspell & Rotting Christ – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/397052137722409/

26.10. Perturbator – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/1828052393963585/

28.10. Majesty + Warkings – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/620435098424314/

01.11. End of Days Part 2 – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/335170520371074/

02.11. Versengold – Turbinenhalle Oberhausen

https://www.facebook.com/events/828033137574391/

02.11. Korry Shadwell – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/691918241242060/

09.11. Stereoact – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/480983415727212/

15.11. Davin Herbrüggen- Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/448882625691617/

15.11.SPH Music Masters Viertelfinale – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/965667317100397/

17.11. Faun – Christuskirche Bochum

https://www.facebook.com/events/2380353618846153/

19.11. Dead City Ruins – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/314668159418398/

21.11. Corroded – Rockpalast

https://www.facebook.com/events/389143705276617/

22.11. GWAR – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/505227486891192/

22.11. Groovenom – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/2413909955532462/

23.11. Tiger Army – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/320769328857121/

23.11. SPH Music Masters Viertelfinale – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/2408717619347283/

27.11. Against The Current – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/2214151672031255/

28.11. Mustasch – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/634469867046269/

29.11. Knocked Loose – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/822067784855245/

29.11. Dark Moon – EOD – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/361568967878022/

30.11.. Batmobile – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/1962435830476224/

30.11. Stunde Null – X Herford

https://www.facebook.com/events/310734389607507/

30.11. Wolfsfest Tour 2019 – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/307471723167876/

05.12. Shacke One & MC Bomber – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/2288521574810461/

14.12. Sonata Artica – Matrix

https://www.facebook.com/events/367876630554171/

18.12. Smash Into Pieces – MTC Köln

https://www.facebook.com/events/2421735754711978/

19.12. Smash Into Pieces – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/2995732003831383/

21.12. Archspire, Beneath the Massacre, Vulvodynia, Inferi – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/1219329508239978/

26.12. Eisheilige Nacht – RuhrCongress Bochum

https://www.facebook.com/events/1165869280239795/

27.12. ELO The Music of Electric Light Orchestra Feat Phil Bates – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/832746900402317/

17.01. 2 Years under the Black Serpent – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/241663380071286/

21.01. Alex Band – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/469400057181774/

24.01. Abbath – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/1246974085451695/

01.02. Greeen – X Herford

https://www.facebook.com/events/503148307122152/

08.02. Knasterbart – Essigfabrik Köln

01.03. Christopher von Deylen – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/720042555081438/

07.03. Krawallbrüder – Matrix Bochum

https://www.facebook.com/events/217896125827770/

14.03. Despair- Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/607100739698906/

21.03. Kaestel – Rockpalast Bochum

https://www.facebook.com/events/465202907358831/

