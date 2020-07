Matt Heafy: veröffentlicht sein Cover zu „Toss A Coin To Your Witcher“ und kündigt somit eine neue Reihe von Solo-Songs an!

Das Cover zu Toss A Coin To Your Witcher:

Toss A Coin To Your Witcher

Trivium-Anhänger wissen bereits seit Ende Dezember, dass Matt Heafy ein großer Freund des Songs Toss A Coin To Your Witcher aus der Netflix-Serie The Witcher ist. Damals teilte der Frontmann ein Cover des Tracks, woraufhin etliche Fans sich eine professionelle Studioversion wünschten. Nun ist es so weit – hier oben gibt es den Song zu hören, mit dem Heafy zugleich den Startschuss für eine lose Reihe von Solo-Songs gibt, die er nach Lust und Laune veröffentlichen wird: „my solo signing to RR Records is now the spot where all my fun solo endeavors will pop up. Spin on repeat!„, wie er im Post kommentiert.

Für den 10. Juli haben Trivium ein großes Livestream-Konzerterlebnis in Planung, das ab 22 Uhr unserer Zeit live aus Orlando übertragen wird. Tickets für A Light Or A Distant Mirror sind zum Preis von $9 (8€) über live.trivium.org erhältlich. Die visuelle Show im Arenaformat ist eine ganz neue Produktion und wird weltweit live aus dem Full Sail live gestreamt, eine hochmoderne Event- und Übertragungsarena in der Full Sail University in Orlando, Florida, der Heimatstadt der Band. Bereits ab 21 Uhr kann man sich an einer Reihe von Pre-Show-Feierlichkeiten erfreuen, u.a. mit Interviews, Clips aus der Vorproduktionswoche und einem Support-Slot von Sylosis aus dem britischen Reading.

Ein Teil der Erlöse aus dem Konzert geht an das Musiktherapieprogramm im Orlando Health Arnold Palmer Hospital For Children, ein gemeinnütziges Krankenhaus.

Trivium: A Light or A Distant Mirror (Trailer):