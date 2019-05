Megadeth: Veröffentlichung von 3 Alben-Reissues im Juli

Die Trash-Metal-Pioniere Megadeth prägten ein ganzes Genre seit den frühen 80er-Jahren und gelten nicht ohne Grund als eine der einflußreichsten und respektiertesten Bands aller Zeiten. Nach mehr als 36 Jahren Bandgeschichte, in der mehr als 38 Millionen Einheiten verkauft wurden, krönten die Amerikaner ihren unnachgiebigen Einsatz mit einem Grammy-Gewinn. Nun veröffentlicht die Metal-Band drei ihrer stärksten Werke erneut. Dazu zählen United Abominations (2008), Endgame (2009) und TH1RT3EN (2011).

Alle drei Wiederveröffentlichungen wurden vollständig remastered, enthalten seltene Bonus-Tracks und erscheinen seit einigen Jahren erstmalig wieder auf CD und Vinyl. Die Überarbeitung der Alben übernahm zu weiten Teilen der Produzent Ted Jensen (Guns N’ Roses, Mastodon, Machine Head & Trivium).

United Abominations Tracklist:

1. Sleepwalker

2. Washington Is Next!

3. Never Walk Alone… A Call to Arms

4. United Abominations

5. Gears of War

6. Blessed Are the Dead

7. Play for Blood

8. Á Tout le Monde (Set Me Free)

(featuring Cristina Scabbia of Lacuna Coil)

9. Amerikhastan

10. You’re Dead

11. Burnt Ice

CD Bonus Track

12. Out on the Tiles

Endgame Tracklist:

1. Dialectic Chaos

2. This Day We Fight!

3. 44 Minutes

4. 1,320’

5. Bite the Hand

6. Bodies

7. Endgame

8. The Hardest Part of Letting Go… Sealed with a Kiss

9. Head Crusher

10. How the Story Ends

11. The Right to Go Insane

CD Bonus Track

12. Washington Is Next (live)

TH1RT3EN Tracklist:

1. Sudden Death

2. Public Enemy No.1

3. Whose Life (Is It Anyways?)

4. We the People

5. Guns, Drugs & Money

6.Never Dead

7. New World Order

8. Fast Lane

9. Black Swan

10. Wrecker

11. Millennium of the Blind

12. Deadly Nightshade

13. 13

CD Bonus Track

14. Public Enemy No.1 (live)

