Melted Ego: veröffentlichen beeindruckendes Lyric-Video

Melted Ego sprengen nun mit ihrem Lyric-Video zur neuen Modern Rock Single Dystopia Unchained die düsteren Ketten einer Überwachungsgesellschaft à la 1984.

Mit dem gestern veröffentlichten beeindruckenden Lyric-Video, zur Singleauskopplung aus dem kürzlich über Timezone Records erschienenen Alternative Heavy Rock Album Heavyweight Knockout zeichnen Melted Ego ein zukunftspessimistisches Szenario einer hochtechnisierten und fremdgesteuerten Gesellschaft. Informationen, Werbungen und Versprechen prasseln im Sekundentakt auf uns ein und oft vergessen wir, dass wir auch ohne einen Minicomputer in unserer Hosentasche überleben können. So möchten Melted Ego die Ketten sprengen, noch bevor es zu dystopischen Verhältnissen kommen kann. Denn vergesst nicht, Freiheit ist etwas, das einem kein Unternehmen verkaufen kann. Lass dich jetzt im von Timo von Wittkens bildgewaltig produzierten Lyric-Video zum Nachdenken anregen:

Auf ihrem vierten Album begeistern die fünf Friesen mit ihrem vielseitigen und eingängigen modernen Sound.

Mit der von Olman V. Wiebe im Hertzwerkstudio (Ohrenfeindt, Caliban, Montreal, Emil Bulls) produzierten Scheibe ist es der Band bestehend aus Sänger Melf Hartwig, den beiden Gitarristen Pascal Pohns und Ingo Krantz, sowie Bassist Sven Schnapperelle und Schlagzeuger Timo von Wittken gelungen einen ergreifenden und in vielen musikalischen Heimaten verwurzelten Sound, der jede Facette der individuellen Egos, getreu der Bandphilosophie, beibehält, zu leben. Bei aller Verschiedenheit der fünf Freunde sind sie immer durch die Liebe zum Rock und Hardrock verbunden. So ist auch der Bandname Melted Ego Kind dieser Vision, indem fünf Egos in einem gemeinsamen Projekt zu einem einzigartigen Stil verschmelzen. Jeder Musiker feilt mit seinem Ego an der gemeinsamen Idee. Ohne Vorgaben, Grenzen oder Gnade entstehen auf diese Weise Rock Songs, die mitten auf die Zwölf, in den Magen und ins Herz gehen. Das über Timezone Records erschienene Album Heavyweight Knockout ist zweifelsohne bislang das stärkste Werk von Melted Ego, das abseits des Mainstreams mit tiefschürfenden Ohrwürmern glänzt. Die musikalischen Einflüsse reichen dabei von Billy Talent über Shinedown bis hin zu Alter Bridge, mal hart, mal melancholisch, aber immer stimmig und auf den Punkt.

Mit Heavyweight Knockout haben Melted Ego ein ausgezeichnet produziertes, vielseitiges und einzigartiges Album geschaffen, das dank seiner emotionalen Texte und kreativen Arrangements den großen Produktionen des Genres in nichts nachsteht. Zwölf neue Songs voller Energie, Gefühl und Seele auf einem modernen Alternative Rock Album mit Hardrock Vibes, das nicht nur Fans der bereits genannten Bands auf dem Zettel haben sollten!