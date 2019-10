Memphis May Fire: auf Tour im Dezember

Die US-Band Memphis May Fire kündigt für den Dezember eine ausgedehnte EU-Tour an. Darunter auch diverse Deutschland-Shows sowie Stopps in Österreich und der Schweiz. Die Daten im Überblick:

13.12.2019: Köln, Luxor

14.12.2019: Hamburg, Headcrash

15.12.2019: Berlin, Musik und Frieden

16.12.2019: München, Strom

17.12.2019: Zürich (CH), Dynamo

18.12.2019: Wien (AT), Szene

Frontmann Matty Mullins kommentiert:

„We’ve been long overdue for a proper Europe/UK tour! We’re so stoked to be coming back & headlining & we can’t wait to see y’all at the shows!“

Im letzten Jahr präsentierte das Quartett das aktuelle Studioalbum Broken via Rise Records. Um die Wartezeit auf die Konzerte zu verkürzen, empfehlen sich die folgenden Album-Tracks:

