Meshuggah: neuer Song „Light The Shortening Fuse“ aus dem kommenden Album „Immutable“ ist ab sofort erhältlich

Meshuggah haben ein beeindruckendes neues Musikvideo zu ihrer allerersten Single The Abysmal Eye aus dem kommenden Album Immutable veröffentlicht: Stellt euch epische Landschaften vor, gepaart mit post-apokalyptischen Blockbuster-Film-Vibes. Es ist ein ganz neues Level eines Musikvideos, vereint mit cineastischer Bildkunst – einfach ein Meisterwerk!

Diese Band sorgt für Überraschungen und übertrifft sich selbst mit jeder neuen Veröffentlichung. Immutable ist ihr bisher explosivstes Werk monströser Kunst. Immutable ist dazu bestimmt, eine der am meisten erwarteten und besprochenen Veröffentlichungen des Jahres 2022 zu werden und zeigt einmal mehr die kollektive Brillanz von Meshuggah, einschließlich einiger der atemberaubendsten Performances, die sie je gezeigt haben: Vor allem Schlagzeuger Tomas Haake hat seine eigenen unglaublichen Leistungen aus der Vergangenheit noch übertroffen, und Gitarrist Mårten lobt seinen langjährigen Weggefährten in den höchsten Tönen: “Tomas has always been a monster behind the drum kit, but I think we managed to capture more of his drumming style this time around. Like I’ve said, Tomas has always sounded great, but this is stepping it up a notch.”

Fans sollten sich auf das Unerwartete gefasst machen.

Das neunte und kreativste Studioalbum der schwedischen Ikonen steckt voller Überraschungen und ist sofort als das Werk der eigenwilligsten Kraft im Metal zu erkennen. Immutable definiert und gestaltet den Meshuggah-Sound neu und bietet mehr als eine Stunde lang die anregendste und fesselndste Musik, die die Band je gemacht hat. Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre bleiben die progressiven Prinzipien, die das künstlerische Schaffen von Meshuggah seit jeher geprägt haben, so hoch geschätzt wie eh und je. Während wir uns auf eine dystopische Zukunft zubewegen, sind Meshuggah nach wie vor einzigartig.

Die Musik von Meshuggah zu beschreiben, war schon immer eine schwierige Angelegenheit, und Immutable ist nicht anders. Voller frischer Elemente und bisher unerforschter Dynamik, aber immer noch absolut erdrückend, stellt es einen weiteren großen Sprung nach vorne für diese unerschöpflichen Künstler dar.

Sichert euch eine Immutable-Album-Edition oder exklusive Vinyl-Varianten gleich hier als CD, neun limitierte Vinyl-Farben, Kassette, Merchandise unter: https://meshuggah.afr.link/immutable

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: