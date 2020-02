Metal Church: erste Single & Lyric-Video veröffentlicht

Die US-Metallveteranen, Metal Church, werden From the Vault am 10. April 2020 via Reaper Entertainment in Europa veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band die erste digitale Single Dead On The Vine. Aufgenommen im Sommer 2019, bedient sich der Song an einer Idee die Mike Howe schon beim XI Release hatte. Damals wurde der Song nicht fertig und landete daher nicht auf dem Album. Nun wurde der Song von Kurdt und Mike fertiggestellt und auf das neue From The Vault Album gepackt.

Der Song ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.

Das offizielle Lyric-Video des Songs ist hier zu sehen: