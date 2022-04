Metal Franconia: findet doch am 08.04. und 09.04.2022 statt

So lautet der offizielle Ruf des diesjährigen Metal Franconia Festival. Nach zweijähriger Pause eröffnet das Festival erneut seine Pforten. Eine neue Heimat wurde gefunden, denn die Frankenhalle wurde verkauft und so mit verabschiedet sich das Festival von Dettelbauch und zieht ins Eventzentrum Strohofer Geiselwind. Es steht etwas Großes an, denn das MFF feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum im neuen Gewand! Die Veranstalter des MFF verkünden stolz, dass sich an dem aktuellen Line-Up von 2020 nichts verändert hat. Es spielen: J.B.O., Soilwork, Ektomorf, Cypecore, Elvenking, Milking The Goatmachine, Dieversity, Schlachtschüssel u. v. w.

Trotz gestiegener Eintrittspreise will man die Bar und Getränkepreise gewohnt niedrig halten. Die Bewirtung erfolgt durch das MF-Team. Auch das Zelten neben dem Auto wird möglich sein. Genaueres zur Running Order, den Einlasszeiten und den Tickets findet ihr auch unter der Homepage: https://sw.metal-franconia.de