Buchtitel: Rock – Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check: alle Alben, alle Songs. Teil 5

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 336 Seiten

Genre: Musik, Dokumentation

Release: 31.03.2022

Autor: eclipsed-Redaktion

Link: http://www.eclipsed-shop.de/

Verlag: Sysyphus Verlag

Buchform: gebundenes Buch

Kosten: 37,95 €

ISBN-Nummer: 978-3-944957-04-3

Die eclipsed-Redaktion setzt weiter auf eine ganz großartige Buchreihe, die mich persönlich seit der ersten Auflage verfolgt. Rock – Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check: alle Alben, alle Songs. Teil 5 geht dieser Tage bereits in die fünfte Auflage und vertieft das Wissen über unsere Rockstars erneut. An der Aufmachung wurde natürlich nichts geändert, dafür stehen die nächsten 20 Bands für den rockigen Röntgenblick parat und müssen ihre Hosen in allen Belangen der Daten und Fakten herunterlassen. Der Sysyphus Verlag hat den fünften Teil am 31.03.2022 veröffentlicht, der abermals in der liebevollen Regie der eclipsed-Redaktion erstellt wurde. In 336 Seiten führen die Mitarbeiter der Redaktion den Leser durch die vielen Tiefen und Höhen unserer Helden, die wir niemals missen wollen. Das erfolgreiche Konzept als großartiges Nachschlagewerk punktet mit der spannenden Mischung aus Rezensionen, wissenswerten Infos sowie Musiker- und Pressezitaten. Dazu gesellen sich viele einmalige Fotos, die von den Truppen geschossen wurden. Aus den gesammelten Informationen ziehen alle Beteiligten eine umfangreiche Analyse, verpacken diese in optisch ansprechende Zeitleisten oder servieren Fakten in verständlichen Grafiken. Dem Design weiterhin treu geblieben, wird das Gesamtwerk tatsächlich nur erweitert und nicht voneinander abgegrenzt.

Mit dem Blick ins Innere gleiten die Augen über die Inhaltsangabe – an Klasse mangelt es ganz sicher bei der Bandauswahl nicht, auch wenn wir durch die fünfte Auflage die Marke der 100 Bands geknackt haben. Für alle Metalheads dürften die amerikanischen Schwergewichte von Metallica ganz oben auf der Liste stehen, denen gleich 14 Seiten gewidmet wurden. Umfangreich wird die Karriere von James Hetfield und Lars Ulrich seziert, die ihre Band 1981 im Oktober in Los Angeles gegründet haben. Kopf an Kopf geht es für die Scorpions immer wieder ins Duell mit Rammstein um die größte bzw. erfolgreichste Rock Metal Band aus Deutschland. Wer es gewinnt, soll heute kein Thema sein, dafür können alle Leser noch mehr Input über Klaus Meine und seine Männer aufsaugen. Ganz nebenbei, das aktuelle Langeisen Rock Believer kann man allen Rockern nur warm ans Herz legen.

Das Buch als Hardcover Schutzumschlag mit farbigem Bilderdruck kann für unter 40 Euro erworben werden. Neben den bereits genannten Höhepunkten darf man ZZ Top, Styx oder auch Status Quo nicht vergessen. Bei Simon & Garfunkel/Paul Simon oder auch Jefferson Airplane kann man diskutieren, für die Rockszene waren sie jedoch wichtig und setzen immer noch Akzente.

Von folgenden Acts wird eine vollständige Analyse der Gesamtwerke vollzogen: Aerosmith, ELO, Steve Hackett, George Harrison, Jefferson Airplane, Billy Joel, Janis Joplin, Metallica, The Moody Blues, Gary Moore, Klaus Schulze, Scorpions, Simon & Garfunkel/Paul Simon, Status Quo, SteelyDan, Styx, Traffic/Steve Winwood, Tom Waits, Johnny Winter und ZZ Top.