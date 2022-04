Das Interview mit Raphael Neikes (Sänger, Gitarrist und Mastermind der Band Spiral Drive)

Artist: Spiral Drive

Herkunft: Mannheim, Deutschland

Genre: Psychedelic Rock, Space Rock

Link: https://www.spiraldrivemusic.com

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Raphael Neikes

Bass – David Knevels

Schlagzeug – Nicholas Stampf

Vor Kurzem hatte ich das Vergnügen, ein Review zum Album Visions In Bloom der Mannheimer Psychedelic / Space Rock Band Spiral Drive zu machen, welches ihr hier nachlesen könnt. Nachdem mich der Psychedelic Space Trip der Mannheimer doch sehr fasziniert hatte, nahm ich das angebotene Interview mit Raphael Neikes, dem Sänger, Gitarrist und Mastermind der Band gerne wahr!

Time For Metal / Jürgen S.

Hallo Raphael, nett, mit dir ein Interview machen zu dürfen. Wie schaut es gerade bei euch aus? Polly, also die Zeit von Coronapause einigermaßen gut hinter euch gelassen?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Hi und vielen Dank dir auch! Da die Zeit für die Livebranche ja bekanntermaßen etwas karg war, haben auch wir versucht, die Zeit voll sinnvoll zu nutzen und unter anderem an unserem zweiten Album gearbeitet und dieses finalisiert.

Time For Metal / Jürgen S.

Am 16.03.2022 habt ihr euer neues Album Visions In Bloom herausgebracht. Wie seid ihr mit der bisherigen Resonanz so zufrieden?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Man kann schon sagen, dass wir sehr zufrieden mit der Resonanz sind. Im Vergleich zum Vorgängeralbum haben wir alle das Gefühl, dass die Resonanz noch größer geworden ist und dass das Album auch eine größere Runde macht. In allen Bereichen war so gesehen eine Steigerung spürbar.

Time For Metal / Jürgen S.

Was meint ihr, war der Zeitpunkt der Veröffentlichung gut getroffen? Während Corona sind ja so viele Sachen herausgebracht worden. Ich weiß echt nicht, wer das noch alles hören soll oder kann. Andererseits gab es das Problem, dass man nicht live spielen konnte, da war ja Zeit genug, seine Kreativität zur Aufnahme eines neuen Albums zu entfalten. Nutzt man dann logischerweise solch eine Zeit einfach, um ein Album zu machen? Manche Bands haben sogar zwei Alben herausgebracht. Andere Bands sagten mir, wenn diese Corona-Live-Zwangspause nicht gewesen wäre, dann wäre ihr aktuelles Album noch lange nicht fertig. Wie sieht es da bei euch aus?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Corona hin oder her – wir hätten das Album sowieso gemacht. Es hat uns halt einen Strich durch die Rechnung gemacht, was die langfristige Planung von Konzerten betrifft. Deshalb hoffen wir, dass wir zumindest im Herbst 2022 auf eine eigene Headliner-Tour gehen können, was aber auch nicht gesichert ist, da sich in diesem Zeitraum vermutlich sehr viele Anfragen von Bands stauen werden. Wir werden es sehen.

Time For Metal / Jürgen S.

Wie lange habt ihr an Visions In Bloom gearbeitet? Ich meine so von den ersten Ideen bis hin zur Fertigstellung?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Ideen, Vorproduktionen und Songentwürfe wurden aus den Jahren 2016-2020 gesammelt. Im Jahr 2020 haben wir damit begonnen, an den Songs und Arrangements zu arbeiten. Im Herbst 2020 haben wir angefangen, dieses Repertoire von 21 Songs zu proben, im Februar 2021 haben wir die Livetakes im Toolhouse Studio aufgenommen und am 11.03.2022 war der Release der Platte mit 13 selektierten Songs aus dieser Recording Session.

Time For Metal / Jürgen S.

Jetzt geht es ja dran, das Album an den Mann/an die Frau zu bringen. Anfang April ist eine kleine Tour mit Mother’s Cake geplant. Ihr freut euch doch bestimmt, dass es wieder losgeht. Wie lange hattet ihr nicht mehr live gespielt? Was bedeutet es für euch, live zu spielen?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Wir freuen uns sehr auf alle Konzerte, die anstehen. Zuletzt haben wir im Herbst 2021 auch ein paar Dates mit Mother‘s Cake in Österreich sowie noch ein paar vereinzelte Shows im deutschsprachigen Raum gespielt.

Im Rahmen der Albumproduktion ist man ja mit vielen Aufgaben konfrontiert, welche nicht so viel mit dem Musikmachen an sich zu tun haben. Deshalb freuen wir uns auch extrem darüber, wieder live zu spielen – denn wir sind alle sehr leidenschaftliche Livemusiker.

Time For Metal / Jürgen S.

Sind außer der Tour mit Mother’s Cake, die vom 02. – 12.04.2022 geht, noch weitere Events/Konzerte geplant? Hat man momentan nicht so das Gefühl, man muss da live was nachholen? Ich jedenfalls habe das und muss aufpassen, dass ich mir da momentan nicht zu viel live reinziehe.

Spiral Drive / Raphael Neikes

Ja, glücklicherweise sind noch mehr Konzerte geplant. Zum Beispiel gibt es noch eine kleine Support Rutsche mit den Cakes im Juni sowie einige Festivals im Sommer, unter anderem in Tschechien. Grundsätzlich herrscht bei uns der Konsens, so viel zu spielen, wie es geht.

Time For Metal / Jürgen S.

Jetzt gibt es euch als Band ja noch gar nicht so lange. Da gibt es bestimmt auch live noch einige Festivals, die ihr spielen wollt. Für mich persönlich stehen da ganz oben das Desertfest Berlin oder auch das Freak Valley und das auch stark in den letzten Jahren aufkommende Hoflärm Festival, vielleicht so mal als Einstieg. Hätten diese Festivals für euch auch einen Reiz? Das kann ja manchmal auch schnell gehen. Da nenne ich zum Beispiel mal die Berliner VUG, die ich 2019 auf dem Hoflärm das erste Mal persönlich getroffen habe, letztes Jahr beim Ripple Fest und im Mai werde ich die Jungs beim Desertfest in Berlin sehen…Eine coole Entwicklung für eine junge Band, finde ich!

Spiral Drive / Raphael Neikes

Auf diesen Festivals zu spielen, hätte definitiv einen Reiz für uns. Wir brauchen nur jemanden, der uns dahin holt bzw. bucht.

Time For Metal / Jürgen S.

Ihr seid aus Mannheim, wie schaut es dort insgesamt mit der Psychedelic Rock, Space Rock, Stoner Rock Szene aus? Seid ihr in dieser Szene Einzelkämpfer? Ist Mannheims Musikszene durch Herrn Naidoo verseucht? Der hat doch der Musikszene in Mannheim bestimmt geschadet, auch wenn dessen Genre sich total von eurem unterscheidet. Fühlt ihr euch als „Söhne Mannheims“? 😉 Musikalisch habt ihr ja mit denen nichts zu tun?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Mannheim hat eine sehr lebendige und vielfältige Musikszene und fördert diese auch. Stilistisch gesehen fühlen wir uns hier allerdings schon eher als Einzelkämpfer – auch wenn der Ruf, dass Xavier Naidoo und die Söhne Mannheims einen enormen Einfluss auf die internationale neo-psychedelische Rockmusik-Szene ausüben, über alle Landesgrenzen hinausschallt.

Time For Metal / Jürgen S.

Wer oder was treibt euch musikalisch überhaupt so an? Wie ist die Besetzung von Spiral Drive zustande gekommen? Ach ja, und dann noch der Bandname?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Es gibt unzählige Künstler, welche wir alle gut finden und die uns antreiben. Im Kern sind wir halt eine Rockband, welche verschiedene Stilistiken kombiniert. Hierbei lassen wir uns zum Teil von Old School Psych Rock, aber auch vom zeitgenössischeren Neo-Psych Sound inspirieren. Dazu kommt natürlich ein Faible für grungey Songwriting.

Hierbei loten wir allerdings auch gerne Genregrenzen aus – machen mal was sehr synthlastig, mal super entspannt, mal grungig und in your face, mal funky, mal doomig. Am Ende soll einfach alles, egal wie es stilistisch anmutet, trippy as fuck sein.

Angefangen hat alles als Studioprojekt, um welches wir uns als Musiker und Freunde formiert haben. Aus beruflichen und persönlichen Gründen gab es dann auch schon mal den einen oder anderen Besetzungswechsel.

In den letzten Jahren haben sich David, Nicholas und ich als Bandkern herauskristallisiert. Live werden wir derzeit von Quentin Vogel an den Keys und Synths komplettiert – und wir sind selbst sehr gespannt, wo die Reise hingehen wird.

Der Name Spiral Drive wurde ursprünglich von einem Buch von Christian Rätsch inspiriert, welches ich im Rahmen meiner Masterarbeit („Der Einfluss von Psychedelika auf die Entstehung der Musik in den 60ern und 70ern“) gelesen hat. In diesem beschreibt Herr Rätsch, dass Schneckenhäuser für einen bestimmten Ureinwohner Stamm in Südamerika aufgrund ihrer Spiralform eine besondere Bedeutung haben – sie stehen für das Tor zur anderen Welt. Die Spirale an sich war auch schon davor immer ein interessantes Symbol – gerade im psychedelischen Kontext – und so kam irgendwann der Gedanke, dass unsere Musik der Antrieb dieser Spirale ist, welche alles in ihren Bann zieht.

Time For Metal / Jürgen S.

So richtig einordnen kann man euch ja im eigentlichen Sinne nicht. Die Welt, gerade die Musikwelt, schreit ja immer nach Schubladen. Das scheint euch nicht unbedingt so zu interessieren, obwohl ihr ja schon grundsätzlich psychedelisch, spacig durch den Orbit treibt. Auf Visons In Bloom kommen doch einige unterschiedliche Einflüsse zur Geltung. In meinem Review zum Album habe ich geschrieben: „Der geneigte Fan sollte einfach ins Raumschiff (Album) einsteigen und sich auf eine Reise durch die musikalischen Galaxien mitnehmen lassen.“ Beschreibt doch einfach mal diese Galaxien.

Spiral Drive / Raphael Neikes

Das finden wir auch ganz gut so. Es wäre ja langweilig, wenn wir ein Album rausbringen würden und jeder Song klingt so, als ob wir uns selbst covern und immer die gleiche Formel verfolgen. Der psychedelische Gedanke spielt grundsätzlich eine große Rolle – und egal, ob wir was Rockiges, was Entspanntes, was Verchecktes, was Einfaches oder whatever machen – am Ende sollte es magisch klingen und einen in unsere psychedelische Welt entführen.

Time For Metal / Jürgen S.

Mannheimer Stoner/Rocker unter Vertrag bei einem Österreicher Label. StoneFree Records wurden nach eurer selbst produzierten und live eingespielten EP Space Pirates Sessions auf euch aufmerksam. Wie kam der Labeldeal dann zustande? Wie hilfreich ist es, ein Label im Rücken zu haben?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Für uns war das eine enorme Hilfe, dass uns Thomas Pint von StoneFree Records unter Vertrag genommen hat. Durch den Vorschuss, den wir vom Label bekamen, war es uns überhaupt erst möglich, physische Tonträger auf CD und Vinyl sowie verschiedene Merchandise Produkte zu finanzieren. Abgesehen davon tut es einfach auch psychisch gut, Menschen zu haben, die einem den Rücken stärken und für einen da sind in diesem Musikbiz.

Time For Metal / Jürgen S.

Die physischen Tonträger Vinyl und sogar die CD sind extrem limitiert. Was macht ihr, wenn das Zeug alles weg ist? Die Sunburst Edition der Vinyl war ja bereits mit Erscheinen des Albums ausverkauft. Wird nachproduziert, oder wenn weg, dann weg?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Das werden wir dann sehen. Wenn Nachfrage da ist, werden wir vermutlich auch nachproduzieren. Solche Sammlerstücke wie die limitierte Space Burst Edition oder andere farbige limitierte Vinyls werden vermutlich nicht mehr nachproduziert – oder zumindest in einer neuen Ausführung.

Time For Metal / Jürgen S.

Wie geht es weiter mit euch, in welchen musikalischen Galaxien wird man euch demnächst finden?

Spiral Drive / Raphael Neikes

Es gibt noch einiges an Material, welches wir in der Pipeline haben. Derzeit überlegen wir, inwiefern wir das veröffentlichen können. Wir haben auch sehr große Lust darauf, das neue Album im Rahmen eines Livealbums aufzunehmen – beziehungsweise eine Livesession zu spielen. Ansonsten wollen wir einfach dranbleiben, Musik zu veröffentlichen, live zu spielen und uns immer mehr international zu etablieren.

Time For Metal / Jürgen S.

Vielen Dank, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast!

Spiral Drive / Raphael Neikes

Vielen Dank auch!

Live sehen könnt ihr Spiral Drive im April zusammen mit Mother’s Cake in Bochum (02.04.), Hamburg (03.04.), Köln (04.04.), Frankfurt (05.04.) und München (06.04.)