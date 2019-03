Hier könnt ihr ab sofort den Song Casualty Evacuation von der kommenden Neuauflage des dritten Metal Inquisitor Albums anhören.

Das 3. Album der Band, Unconditional Absolution, wird neu gemastert ab dem 22.03.2019 endlich wieder erhältlich sein – als limitiertes CD Digipak sowie als Download und Stream. Hier kann man das Album vorbestellen.

Auf dem Album sind unter anderem die Dauerbrenner Persuader und Quest For Vengeance zu finden.

Metal Inquisitor – Unconditional Absolution (Re-Release)

out on March 22, 2019 via Massacre Records

1. Extinction

2. Casualty Evacuation

3. Quest For Vengeance

4. Drowning Death

5. Betrayed Battalion

6. Satan’s Host

7. The Arch Villain

8. Neropolis

9. Persuader

10. Suffer The Heretic To Burn

11. The Path Of The Righteous Man

Metal Inquisitor live:

31.08.2019 ES Las Escuelas – Skulls Of Metal Fest

14.09.2019 DE Koblenz – JUZ Live Club (Ironhammer Festival)

04.-05.10.2019 DE Lichtenfels – Stadthalle (Way Of Darkness Festival)

09.11.2019 DE Koblenz – Metal Ship

https://www.metalinquisitor.de

https://www.facebook.com/metalinquisitor

https://twitter.com/mi_official

https://spoti.fi/2R2FlLf

