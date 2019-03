Die norwegischen Modern-Death-Metal-Newcomer Once Awake werden ihr zweites Studioalbum Inside The Storm am 5. April 2019 via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den dritten Album-Trailer zur kommenden Platte. Erfahrt mehr über die Lyrics und die musikalische Ausrichtung von Inside The Storm. Zu sehen gibt es den Trailer hier.

Die ersten Teile gibt es hier zu sehen:

Trailer #1: https://youtu.be/RQa9VPmTGIM

Trailer #2: https://youtu.be/aeMksc-7wOA

Kürzlich hat die Band nun das offizielle Musikvideo zum Song Live Life On veröffentlicht.

Zu sehen gibt es das Video hier.

Die Band kommentiert:

„Today we release the first official music video from the upcuming album Inside The Storm. This song Live Life On is very special to us, it defines our new sound and we can’t wait to play it live! It is catchy, groovy, fast and heavy all in one song. Get ready for the blasting release!!“

Bestellt Euch Inside The Storm hier vor.

Auf diesem Album haben Once Awake noch eine gewaltige Schippe draufgepackt. Im Songwriting glänzt die Mischung aus Groove und Eingängigkeit gleichermaßen. Mal stampfend, mal forsch und angriffslustig präsentiert sich das Quintett über zehn Songs irgendwo zwischen alten Helden, Melodic-Death-Größen und modernem Klangbild. Genügend Kanten, um interessant zu bleiben, aber ein feines Gespür für Melodien die einen stets fasziniert mitten ins Auge des Sturms blicken lassen. Aufblitzende Gitarrensoli, emotionale Leads und der vielseitige Gesang von Frode Hennø sorgen für ein Maximum an Abwechslung, die Once Awake zu einer der spannendsten skandinavischen Exporte im Jahr machen 2019 dürften.

Produziert und gemixt wurde Inside The Storm übrigens von Hans Petter Solen selbst in seinem Secret Door Studio.

