Am 26. April 2019 wird das neue Album Metal Fire der deutschen Heavy Metal Band Metall via Iron Shield Records auf CD erscheinen.

Die Band Metall wurde bereits 1982 in der damaligen DDR gegründet. Ab 1985 hatte man endlich eine stabile Besetzung zusammen (Thomas Post, Roland Tschech, Uwe Lerach, Ronald Schulze, Sven Rappoldt) mit welcher man diverse Rundfunkaufnahmen verwirklichte.

Diese (z.B. Easy Rider & Vulcane der Erde) platzierten sich oft auf Platz 1 damaliger Rundfunksendungen wie ‚Beatkiste‘ oder ‚Hard ’n Heavy DT 64`! 1988 erfolgte eine Namensänderung in Headless, wieder wurden Titel produziert und erstmalig auf Vinyl released (Split LP „Speed Up“ auf dem Label Z). Aufgrund verschiedener Gründe löste man sich 1991 auf.

Neustart als Metall im August 2013 durch Gründungs und Urmitglied Sven Rappoldt (auch bekannt als Inhaber der legendären Halford Metal Bar in Berlin). 2017 erschien das 1. volle Album Metalheads. Seitdem viele Auftritte: u.a. Taunus Metal Fest, Rude Open Air oder auch als Opener für Bullet.

Nun ist es Zeit für das 2. Album Metal Fire. Eine mittlerweile perfekt eingespielte Band präsentiert abermals das gesamte Spektrum des unverfälschten Heavy Metal! Pures Metall eben.

Tracklist:

1. Metal Maniacs

2. What is Real

3. Master Key

4. Stay for a Night to Pray

5. Hold the Line

6. Beneath my Mind

7. Easy Rider

8. Metal for you

9. Easy Rider (German Version, Bonustrack)

Total Playing Time: 41:31 min

Line-Up:

Joel Stieve Dawe – vocals

Christian Beyer – guitars

Ben – guitars

Sven Rappoldt – bass, vocals

Marco Thäle – drums

