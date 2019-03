Mit Baptism Under Fire und Trouble Within sowie zahlreichen Bonustracks! Vinylversionen verfügbar!

Am 29. März werden Metal Blade ein Boxset mit klassischem Juggernaut Material veröffentlichen, darunter ihre hochangesehenen Alben Baptism Under Fire und Trouble Within. Beide Alben werden als eigenständige Vinyle veröffentlicht sowie in einem CD-Boxset, welches zusätzliche Bonustracks beinhaltet. Untenstehend das komplette Tracklisting. Die Demosongs wurden ebenfalls remastered und das Boxset enthält darüber hinaus ein 52-seitiges Buch mit Linernotes und exklusiven Fotos.

Die Veröffentlichung erscheint rechtzeitig zum Reunion-Gig der Band beim Keep It True Festival, welches am 26./27. April in Lauda-Königshofen stattfindet.

Bestellt euch ab sofort Kopien bei EMP oder unserem ebay-store vor!

