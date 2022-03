Metallica: einzige Open-Air-Show am 29.06.2022 in der Schweiz

Zum 30-jährigen Jubiläum ihres weltweit über 30 Millionen Mal verkauften Black Album kommen Metallica auf Europatour und spielen am 29. Juni 2022 eine exklusive Open Air-Show in Frauenfeld. Die erfolgreichste Metalband der Welt wird dabei von Hochkarätern wie Sabaton, Five Finger Death Punch und Hollywood Undead supportet. Mit den beiden Schweizer Bands Eluveitie und Chaoseum wurden jetzt zwei weitere Acts bestätigt, die das starke Metal- und Rockprogramm vervollständigen.

Zehntausende Besucher*innen werden die Grosse Allmend in Frauenfeld zum Beben bringen: Die sechs Bands treten auf einer imposanten Panoramabühne mit einer spektakulären LED-Installation auf. Ein breit gefächertes Kulinarikangebot sowie diverse Attraktionen und Überraschungen sorgen derweil auf dem Festivalgelände für ein abwechslungsreiches Rundumerlebnis. Und selbstverständlich ist für genügend Bier gesorgt.

Timetable:

14:00 – 14:40 Chaoseum

15:00 – 15:40 Hollywood Undead

16:00 – 17:00 Eluveitie

17:30 – 18:45 Sabaton

19:15 – 20:30 Five Finger Death Punch

21:00 – 23:00 Metallica

Weitere Infos zum Festival: https://oitg.ch/

Für die An- und Abreise werden Sonderzüge verkehren, die eine schweizweite Rückkehr ermöglichen. Zudem verkehren zwischen dem Bahnhof Frauenfeld und dem Konzertgelände gratis Shuttlebusse. Gäste, die mit dem Auto anreisen, finden den Parkplatz nach der Ausfahrt „Frauenfeld West“ auf der Autobahn A7. Gäste mit VIP-Tickets benutzen bitte die Ausfahrt

„Frauenfeld Ost“, um zum VIP-Parking zu gelangen. Der Parkplatz öffnet am Mittwoch um 10:00 Uhr.

Mehr Infos zur Anreise: https://oitg.ch/home/infos-anreise/

Tickets bekommt ihr hier: https://www.ticketmaster.ch/artist/out-in-the-green-presents-frauenfeld-rocks-tickets/1092303

Rolling Stones, David Bowie, Oasis, Deep Purple, Die Toten Hosen … alle waren sie da. In den 80er- und 90er-Jahren zog ein legendäres Festival die Massen auf die Grosse Allmend in Frauenfeld: Das Out In The Green hatte damals die wichtigsten Rock Acts überhaupt am Start. Vor der Bühne standen jeweils zehntausende Fans, die die Euphorie in der Menge erlebten. Nach rund 20 Jahren Sendepause geht es nun wieder los! Mit Out In The Green presents Frauenfeld Rocks erhält die Rockmusik eine neue (alte) Heimat.

