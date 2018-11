Erst vor kurzem hat die Thrash/Death Dampfwalze METHEDRAS bei Massacre Records unterschrieben und ein neues Album angekündigt. Nun gibt die Band weitere Details bekannt:

„The Ventriloquist“ wird am 07.12.2018 bei Massacre Records erscheinen. Es wurde von Simone Mularoni gemischt und gemastert. Für das Albumartwork wurde Maurizio Piccinelli rekrutiert.

Freut euch unter anderem auf rasiermesserscharfe Riffs, Killer-Soli und infernale Vocals.

METHEDRAS Live

03.11.2018 IT Vicenza – Bocciodromo

23.11.2018 IT Saronno – The Old Jesse

30.11.2018 TH Bangkok – Immortal Bar

01.12.2018 Singapore – EBX Live Center

02.12.2018 MY Jahor Bahru – The Rocking Jam

03.12.2018 MY Penang – Soundmaker

05.12.2018 NP Pokhara – Rolling Stones Rock Pub

06.12.2018 NP Butwal – The Concept Club

08.12.2018 NP Kathmandu – Purple Haze

21.12.2018 IT Cassano d’Adda – The One Metal Live

22.12.2018 IT Genova – L’Angelo Azzurro Club

12.01.2019 IT Collegno (Torino) – Padiglione 14

12.04.2019 IT Treviso – Rock N Roll

http://www.methedras.com

https://www.facebook.com/methedrasthrash

https://twitter.com/methedrasthrash

https://www.youtube.com/user/methedrasthrash

https://www.instagram.com/methedrasband

https://spoti.fi/2NUyBQW

Kommentare

Kommentare