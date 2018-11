Shining - Animal

Fazit: Auf Wiedersehen, Shining. Ab heute gibt es nur noch eine Band mit diesem Namen, die ich höre. Animal ist ein tierisch schlechtes Album, das wie eine gelangweilte Bogygroup mit Gitarren klingt (When The Light Goes Out ist da der Vorreiter). Selbst wenn ich mit der von mir erwarteten Objektivität an dieses Album gehe, kann ich einfach keinen Grund finden, warum ich auch nur ein Lied davon empfehlen sollte. Macht ihr mal…



Anspieltipps: When The Light Goes Out