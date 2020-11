Michael Schenker Group (MSG): veröffentlichen heute erste Single „Drilled To Kill“ vom neuen Album „Immortal“

Michael Schenker hat die Aufnahmen für das brandneue MSG Album Immortal vollendet, dessen Veröffentlichung für den 29. Januar 2021 via Nuclear Blast geplant ist. Der Titel spricht Bände: ein perfektes Synonym, um Michael Schenkers musikalisches Vermächtnis zu beschreiben und sein 50. Jubiläum als Musiker zu feiern. Heute veröffentlicht die Band ein Lyric Video zu ihrer ersten Single Drilled To Kill, eine Uptempo Hymne, die gleichzeitig auch der Opening Track des Albums ist. Auf dem Track steuert der legendäre Ralf Scheepers von Primal Fear den Gesang bei, während sich Michael Schenker und Keyboarder Derek Sherinian (u.a. Black Country Communion) einen wahren Kampf zwischen Gitarre und Keyboard liefern.



Seht euch das Lyric Video zu Drilled To Kill hier an: https://youtu.be/bcrU9ZS6CZA







Heute starten MSG auch den Vorverkauf für Immortal, das in den folgenden Formaten erhältlich sein wird:

CD

CD/Blu-ray Digipak (inkl. „Michael Schenker Fest Live @ Bang Your Head Festival)

Earbook (inkl. album CD + live Blu-ray & live 2CD)

PIC-LP

LP (black, black/white marbled, red/black marbled)



Die Trackliste liest sich folgendermaßen:

01. Drilled To Kill

02. Don´t Die On Me Now

03. Knight Of The Dead

04. After The Rain

05. Devil’s Daughter

06. Sail The Darkness

07. The Queen Of Thorns And Roses

08. Come On Over

09. Sangria Morte

10. In Search Of The Peace Of Mind