The Black Dahlia Murder: kündigen „Yule ‚Em All: A Holiday Variety Extravaganza“ Livestream am

The Black Dahlia Murder werden am Freitag, den 18. Dezember um 7:00pm EST Ortszeit (Samstag 1:00 Uhr morgens in Mitteleuropa) ihren Yule ‚Em All: A Holiday Variety Extravaganz“ Livestream starten, dieser wird Liveauftritte, besondere Gäste und mehr bieten! Tickets und Bundles gibt es hier: yuleemall.nightshiftmerch.com – dort wird auch der Stream stattfinden. ***Es wird eine 48-stündige video-on-demand Option geben, Tickets müssen allerdings vor dem eigentlichen Stream erworben werden***

The Black Dahlia Murders Trevor Strnad (Gesang) kommentiert da Happening wie Folgt: „We in The Black Dahlia Murder have been hard at work assembling what will surely be the most major holiday event since Tickle Me Elmo dropped. Live music from albums new and old, skits, cartoons, Ham Sanitizer…it’s all here and waiting for your eager bloodshot eyeballs to blissfully consume! Clear your calendars for Dec 18!!! You won’t want to miss it!“

The Black Dahlia Murder haben erst im April ihr neues Album Verminous via Metal Blade Records veröffentlicht und wollten das Album eigentlich im Januar auf die Straße bringen. Leider muss aus den bekannten Gründen die Tour um ein Jahr verschoben werden, was der Band sehr leid tut. Bitte findet nachstehend die neuen Termine.

The Black Dahlia Murder – Verminous European Tour 2022

w/ Rings of Saturn, Viscera

Jan. 14, 2022 – Essen (DE) – Turock

Jan. 15, 2022 – Munich (DE) – Backstage

Jan. 16, 2022 – Cham (DE) – L.A.

Jan. 17, 2022 – Prag (CZ) – Nova Chmelnice

Jan. 18, 2022 – Budapest (HU) – Barba Negra

Jan. 19, 2022 – Ljubljana (SI) – Kino Siska

Jan. 20, 2022 – Paderno Dugnano (IT) – Slaughter Club

Jan. 21, 2022 – Aarau (CH) – Kiff

Jan. 22, 2022 – Lyon (FR) – Ninkasi Kao

Jan. 23, 2022 – Nantes (FR) – Le Ferrailleur

Jan. 25, 2022 – Madrid (ES) – Caracol

Jan. 26, 2022 – Barcelona (ES) – Boveda

Jan. 27, 2022 – Tarbes (FR) – La Gespe

Jan. 28, 2022 – Paris (FR) – Petit Bain

Jan. 29, 2022 – Vosselaar (BE) – Biebob

Jan. 30, 2022 – Bristol (GB) – The Fleece

Jan. 31, 2022 – Birmingham (GB) – O2 Academy 2

Feb. 01, 2022 – Sheffield (GB) – O2 Academy

Feb. 02, 2022 – Glasgow (GB) – Classic Grand

Feb. 03, 2022 – Belfast (GB) – Limelight 2

Feb. 04, 2022 – Dublin (IE) – Voodoo Lounge

Feb. 05, 2022 – Southampton (GB) – The Loft

Feb. 06, 2022 – London (GB) – Islington Assembly Hall

Feb. 08, 2022 – Enschede (NL) – Metropool

Feb. 09, 2022 – Amsterdam (NL) – Q-Factory

Feb. 10, 2022 – Hannover (DE) – Faust

Feb. 11, 2022 – Wiesbaden (DE) – Schlachthof

Feb. 12, 2022 – Hamburg (DE) – Kronensaal

Feb. 13, 2022 – Copenhagen (DK) – Vega

Feb. 14, 2022 – Gothenburg (SE) – Valand

Feb. 15, 2022 – Stockholm (SE) – Slaktkyrkan

Feb. 16, 2022 – Umea (SE) – Droskan

Feb. 17, 2022 – Oulu (FI) – Hevimesta

Feb. 18, 2022 – Tampere (FI) – Olympia-Kortteli

Feb. 19, 2022 – Helsinki (FI) – On The Rocks

Feb. 20, 2022 – Tallinn (EE) – Club Tapper

Feb. 21, 2022 – Riga (LV) – Melna Piektdiena

Feb. 22, 2022 – Vilnius (LT) – Vakaris

Feb. 23, 2022 – Warsaw (PL) – Hydrozagadka

Feb. 24, 2022 – Berlin (DE) – Hole

Feb. 25, 2022 – Stuttgart (DE) – Wizemann

Feb. 26, 2022 – Leipzig (DE) – Hellraiser