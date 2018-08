Im Oktober wird er live in Deutschland zu sehen sein – neben der aktuellen Single Loaded, die Miles Kane mit Lana Del Rey und Jamie T geschrieben hat, präsentierte er u.a. auch bereits das von T. Rex inspirierte Cry On My Guitar. Insgesamt vereint das dritte Album zehn neue Kompositionen, die er im Vorfeld treffend als „ausgelassen und ein wenig punkig“ bezeichnete.

Miles Kane live in Deutschland:

5.10 Köln – Gebäude 9

6.10 Hamburg – Terrace Hill

9.10 Berlin – Lido

Coup De Grace erscheint fünf Jahre nach Don’t Forget Who You Are, mit dem Miles Kane im Jahr 2013 u.a. die britischen Top-10 erobert hatte. Das Warten hat sich jedoch gelohnt, denn einen Großteil der neuen Tracks komponierte der 32-Jährige gemeinsam mit dem bereits erwähnten Jamie T. Außerdem stand ihm mit John Congleton (u.a. St. Vincent) ein grandioser Producer zur Seite. „Für mich persönlich ist dieses Album das mit Abstand wichtigste Werk, das ich überhaupt aufgenommen habe“, so der Brite über das neue Album, das er komplett in L.A. aufgenommen hat. „Fünf Jahre stecken in diesen Songs! So viele Gefühle sind das, so viel Aufregung, das alles zeichnet dieses Album aus!“

Seit 2004 hat Miles Kane viel bewegt in der britischen Rocklandschaft: Mit 18 bei den Little Flames gelandet, die u.a. schon mit The Coral und den Arctic Monkeys auftraten, ging’s weiter bei The Rascals, die der NME zu den wichtigsten Bands des Jahres 2008 kürte und die ebenfalls ausgiebig mit Artic Monkeys tourten. Zusammen mit Alex Turner von den Arctic Monkeys gründete er denn auch die Supergroup The Last Shadow Puppets, die in den letzten Jahren etliche Preise abräumen sollte und erst 2016 mit Everything You’ve Come To Expect ihr zweites Album vorlegte (zugleich ihr zweites #1-Album in UK! Hierzulande Top-20). Schon im Jahr davor war Miles Kane von GQ zu einem der „50 best dressed British men“ erklärt worden.