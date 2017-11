Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung ihres dritten Albums Vulture City am 9. Dezember schicken die luxemburgischen Extreme Progger von Mindpatrol mit dem Video-Clip zu Her Dire Sacrifice ihre erste Hörprobe ins Rennen. Dabei wird es konzeptuell, denn Vulture City erscheint in Begleitung eines gleichnamigen Romans aus der Feder des Sängers. Düster wird es ebenso, denn in Vulture City zeichnen Mindpatrol eine Welt, in welcher sich die Menschheit am Rand des Aussterbens befindet und sich fragen muss, was wichtiger ist: der freie Wille oder ein sicheres Leben. Dazu wird ein elternloses Geschwisterpaar in den Mittelpunkt gerückt, welches Hunger und Armut als ständige Begleiter kennt und dem ewigen Wunsch nach einem besseren Leben nachjagt.

Der Clip wurde von Benedikt Dresen (Upstart Media) produziert und getreu dem Motto „Dank euch sind wir hier“ mit engen Freunden der Band als Darsteller realisiert. Für die Produktion des Albums konnten Mindpatrol niemand Geringeren als Sebastian Levermann (Orden Ogan) von den Greenman Studios gewinnen.