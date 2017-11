Rise Of The Cosmic Fire Over Europe: Startet im Dezember 201

„RISE OF THE COSMIC FIRE“ mit folgenden Bands Anomalie, Caronte & Jess And The Ancient Ones

Termine:

08.12.17 – STUTTGART, CLUB ZENTRAL (DE)

09.12.17 – BERLIN, BI NUU (DE)

10.12.17 – ERFURT, FROM HELL (DE)

11.12.17 – VIENNA, VIPER ROOM (AT)

12.12.17 – INNSBRUCK, PMK (AT)

13.12.17 – MILANO, CIRCOLO MAGNOLIA (IT)

14.12.17 – OLTEN, COQ D’OR (CH)

15.12.17 – WEINHEIM, CAFÉ CENTRAL (DE)

16.12.17 – EINDHOVEN METAL MEETING (NL)**

** ohne Caron

Kommentare

